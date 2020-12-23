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'ın parlayan ismi

Süper Lig'in 14. haftasında , sahasında 'yi 3-1 mağlup etti. Zorlu mücadelenin öne çıkan isimlerinden biri de oldu. Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan 25 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Gerrard ile bire bir çalışmalar yaptığı 'dan kesitler sunuyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 01:03 ABONE OL
Galatasaray'ın parlayan ismi Taylan Antalyalı

Galatasaray'da Taylan Antalyalı fırtınası esmeye devam ediyor...

İngiliz efsane Steven Gerrard'ın hayranı olan ve Galatasaray teknik ekibine bu sezon katılan Selçuk İnan ile de bire bir çalışmalar yapan genç futbolcu, maçlarda bu iki efsane oyuncudan kesitler sunuyor.

MÜKEMMEL BİR ASİST YAPTI

Göztepe'nin dünkü maçta skor 2-1'ken beraberlik için bastırdığı anlarda Feghouli'ye harika bir asist yapan Taylan, takımını rahatlattı. Yaptığı asist Selçuk İnan'ı anımsattı.

MAÇA DAMGASINI VURDU

Taylan asistinin yanı sıra futboluyla da Göztepe maçının yıldızı oldu. %85 pas isabet oranı ile oynayan genç orta saha 4 de ikili mücadele kazandı. 8 sahipsiz top kazanıp 3 de ara pası attı.

SELÇUK İNAN BÜYÜK ŞANS

maçı sonrası açıklamalarda bulunan Taylan, Selçuk İnan ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi. "Onu andıran bir pas oldu. Selçuk hoca da asistim sebebiyle tebrik etti. Kendisinden öğreneceğim çok şey var" ifadelerini kullandı. (Takvim)

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Galatasaray'ın parlayan ismi Taylan Antalyalı
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