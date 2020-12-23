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'de düşüş sürüyor

'in 14. haftasında deplasmanda 'a konuk olan , mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla beraber ekibi son 4 maçtan galibiyet çıkartamadı.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 12:17 ABONE OL
Göztepe'de düşüş sürüyor

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanından da 3-1 yenik ayrılan Göztepe son 4 maçta hayal kırıklığı yarattı. İlk olarak Çaykur Rizespor deplasmanında 3-2 kaybeden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'a uzatma dakikalarında 5-4 yenilerek turnuvaya veda etti.

Göztepe, kötü gidişatını Atakaş Hatayspor müsabakasında da sürdürdü. Gürsel Aksel Stadı'nda rakibine 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar son olarak ise İstanbul'dan puan çıkaramadı. Hem ligde hem kupada üst üste mağlubiyetler alan camiada hava bozuldu. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden takıma ve teknik ekibe ağır eleştiriler yöneltmeye başladı.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan İrfan Can, Kubilay, Ideye, cezalı Murat ve Çin'e transferi söz konusu olan Guilherme'den ayrı olarak Galatasaray'ın karşısına çıkan Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut, maça çok kötü başladıklarını dile getirdi. İlk 12 dakikada kalelerinde 2 gol birden gördüklerini ifade eden genç teknik adam, "Savunma anlamında disiplinli, hücumda cesur, top ayağına geldiği zaman rakipten çekinmeyen bir Göztepe stratejisi ile maça başlamak istedik. Ancak ilk dakikalar bizim adımıza çok talihsiz ve kötüydü. Skoru 14'üncü dakikada 2-1'e getirdikten sonra reaksiyon gösterdik ve maçı dengeledik" dedi.

"OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ BİZDEYDİ"
İkinci yarının başında ise oyun üstünlüğünün tamamen kendilerine geçtiğini vurgulayan Palut, "Bunu net fırsatlar yakalayarak gösterdik. Ancak futbol kırılma anlarının olduğu bir oyun. Maçı 2-2'ye taşıyamayınca maalesef 3'üncü golü yedik ve tüm avantajı rakibimize verdik. Sonuç olarak bu kadar kolay pozisyonları değerlendiremeyip basit goller yedik. Böyle olunca buradan mağlubiyetle ayrılırsınız. Attığımız ilk golle yediğimiz 3'üncü gol arası reaksiyonlarımız gerçekten çok başarılıydı. Bu oyunla en azından buradan berabere dönmek isterdik, üzgünüz" yorumunu yaptı. Göztepe cumartesi günü evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

GUILHERME'DEN 500 BİN EURO GELECEK
Göztepe'nin Çin'e transferi gündemde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'den 500 bin Euro gelir elde edeceği ifade edildi. Bir Çin kulübünün, Guilherme'nin sözleşmesinde yer alan, '500 bin Euro'ya serbest kalır' maddesinden yararlanıp transferi bitirme aşamasına geldiği ifade edildi. Galatasaray maçının kadrosuna alınmayan 29 yaşındaki oyuncunun hafta sonuna kadar Çin'e gidip yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Türkiye'de Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Guilherme sezon başında Alvarenga kulübünden satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralanmıştı.

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Göztepe'de düşüş sürüyor
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