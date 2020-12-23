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İspanyol basını yazdı! için iddiası

'ın gündemindeki için bir iddia da 'dan geldi. ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu için, Ada'da tutunamayan Cenk, eski partneri ile iyi işler çıkarabilir" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 01:32 Son Güncelleme: 23.12.2020 03:23 ABONE OL
İspanyol basını yazdı! Cenk Tosun için Beşiktaş iddiası

Uzun süredir 'a döneceği konuşılan için artık İspanyol basını bile bu transferi sayfalarına taşımaya başladı.

İspanyol basını yazdı! Cenk Tosun için Beşiktaş iddiası

Todofichajes sitesi, siyah-beyazlıların Aboubakar'a alternatif olacak bir ismi takıma kazandırmak için çalışmalara hız verdiğini duyurup o ismin de Cenk olduğunu öne sürdü.

İspanyol basını yazdı! Cenk Tosun için Beşiktaş iddiası

Haberde milli futbolcunun ocak ayında takıma katılacağının altı çizildi.

İspanyol basını yazdı! Cenk Tosun için Beşiktaş iddiası

İLK O KUTLAMIŞTI
"Türkler, 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Everton'a teklif yaptı" denilirken, Aboubakar ve Cenk ikilisinin daha önce de birlikte oynadığı hatırlatıldı.

İspanyol basını yazdı! Cenk Tosun için Beşiktaş iddiası

"'de tutunamayan Tosun, eski partneri ile yine işler çıkarabilir" yorumu yapıldı.

İspanyol basını yazdı! Cenk Tosun için Beşiktaş iddiası

Ayrıca transferin satın alma opsiyonlu olacağı bilgisi paylaşıldı. Aboubakar, döndüğünde ilk kutlayan isimlerden biri olmuştu.

İspanyol basını yazdı! Cenk Tosun için Beşiktaş iddiası

SADECE 36 DAKİKA OYNADI!
Everton'da bu sezon sadece 4 maça çıkan Cenk, hiç gol atamadı. Milli futbolcu, söz konusu mücadelelerde toplam sadece 36 dakika sahada kalabildi. (Fotomaç)

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İspanyol basını yazdı! Cenk Tosun için Beşiktaş iddiası
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