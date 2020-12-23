İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Süper Lig'de son 6 maçta 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bugün evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Kadıköy'deki son 3 maçını da kaybeden Fenerbahçe'de hedef hem genel kötü gidişatı durdurmak hem de evindeki mağlubiyet serisini sonlandırmak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 3 maçında Konya (0-2), Beşiktaş (3-4) ve Yeni Malatya'ya (0-3) mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Mert, Thiam, Ferdi, Cisse

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbamba, İrfan, Mehmet, Vsica, Giuliano, Deniz, Crivelli

GÜRCAN BİLGİÇ: FENERBAHÇE'NİN TEST MAÇI

Sezonun en iyi maçının oynandığı Antalya karşılaşmasının 11'inden 6-7 oyuncu farklı olarak sahaya çıkacaklar. Bu maçta "tecrübeli" futbolcuların sorumluluk alması gerekiyor. Gökhan, Caner, Sosa, Gustavo ve Cisse'nin maçı farklı yaşamaları, takımı yönetmeleri, sahadaki tansiyonu doğru hissetmeleri, her şeyden öte daha çok koşmaları lazım. Artık iş teknik taktikte değil, duygularda-yürekte bitecek durumda. Bu karşılaşmada sahada kimin şampiyonluğa inandığını göreceğiz… Yani esas test Erol Bulut için değil bu oyuncular için…