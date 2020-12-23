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İşte 'nin Başakşehir 11'i

Son dakika haberleri... 'in 14. haftasında üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe, sahasında 'i konuk edecek. İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı 11'i...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 01:48 Son Güncelleme: 23.12.2020 03:23 ABONE OL
İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Süper Lig'de son 6 maçta 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bugün evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Kadıköy'deki son 3 maçını da kaybeden Fenerbahçe'de hedef hem genel kötü gidişatı durdurmak hem de evindeki mağlubiyet serisini sonlandırmak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 3 maçında Konya (0-2), Beşiktaş (3-4) ve Yeni Malatya'ya (0-3) mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Mert, Thiam, Ferdi, Cisse

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbamba, İrfan, Mehmet, Vsica, Giuliano, Deniz, Crivelli

GÜRCAN BİLGİÇ: FENERBAHÇE'NİN TEST MAÇI

Sezonun en iyi maçının oynandığı Antalya karşılaşmasının 11'inden 6-7 oyuncu farklı olarak sahaya çıkacaklar. Bu maçta "tecrübeli" futbolcuların sorumluluk alması gerekiyor. Gökhan, Caner, Sosa, Gustavo ve Cisse'nin maçı farklı yaşamaları, takımı yönetmeleri, sahadaki tansiyonu doğru hissetmeleri, her şeyden öte daha çok koşmaları lazım. Artık iş teknik taktikte değil, duygularda-yürekte bitecek durumda. Bu karşılaşmada sahada kimin şampiyonluğa inandığını göreceğiz… Yani esas test Erol Bulut için değil bu oyuncular için…

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İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
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