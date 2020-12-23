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Karius ile ilk maçında ışık vermedi!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın eski kalecisi , formasıyla çıktığı ilk maçta ışık vermedi. Alman file bekçisi, kalesine gelen 5 şutta 3 gole izin verdi.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 13:55 ABONE OL
Karius Union Berlin ile ilk maçında ışık vermedi!

2018 Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Liverpool finalinde yediği hatalı gollerle dikkat çeken ve İngiliz ekibinin kupayı kaybetmesine yol açan Alman file bekçisi Loris Karius, sezonun sona ermesiyle Liverpool'dan Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Siyah beyazlı takımla 67 maça çıkan ve kalesinde 95 gol gören Karius, 2 sezon boyunca gösterdiği performansla eleştirilerin odağı oldu. Mayıs ayında Liverpool'a dönen ve ardından ülkesinin takımlarından Union Berlin'e kiralanan Karius, Alman ekibindeki ilk şansını dün Almanya Kupası'nda Paderborn karşısında buldu.

Union Berlin, 2.Lig ekibi Paderborn karşısında sahasında 3-2 mağlup olurken Karius, Union Berlin kariyerine iyi bir başlangıç yapamadı. Kalesine gelen 5 şutun 3 tanesi gol olan deneyimli kaleci 90 dakika görev yaptı.

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Karius Union Berlin ile ilk maçında ışık vermedi!
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