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’e talip!

Serie A ekibi , 29 yaşındaki orta sahayı kiralamayı hedefliyor. Ljajic’e ödediği 6.5 milyon ’yu kurtarmak isteyen ’ın önceliği ise satmak. Ancak istenilen teklif gelmezse kiralama formülü gündeme gelebilir.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 23.12.2020 ABONE OL
Adem Ljajic’e Genoa talip!

Beşiktaş'ta sakatlıktan dolayı sahalardan uzak kalan Adem Ljajic için devre arası kulüp arayışları başladı. 29 yaşındaki oyuncuya ödediği 6.5 milyon Euro bonservisten minimum zarar etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, kiralık için nabız yoklayan kulüplere "Önceliğimiz bonservisle satış" yanıtını verdi. 5 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcuya istenilen teklifin gelmemesi halinde 3.2 milyon Euro'luk maaşının yarısından kurtulmak ve yabancı kontenjanında da yer açılması için gidişine onay verilecek.

İTALYAN EKİPLERİNDE OYNADI

Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren ve Roma, Inter, Fiorentina ile Torino formaları giyen oyuncu için yine Serie A'dan yakın ilgi var. Arap ülkelerinin tekliflerini kabul etmeyen Boşnak asıllı futbolcu da kariyerini Avrupa'da sürdürmek isterken, İtalyan ekibi Genoa'nın gündemine girdiği kaydedildi. Ligde 19. olan Genoa'nın devre arası kadrosunu güçlendirmek için Ljajic'i kiralamak istediği belirtildi. Ancak Genoa'nın henüz Beşiktaş ile resmi temas kurmadığı ifade edildi. Ljajic'in sözleşmesi 2022 Haziran'da bitecek.

HÜKMEN YENİLGİ KABUL EDİLEMEZ

Beşiktaş yönetimi, TFF'nin hükmen mağlubiyet ile ilgili uygulamasını eleştirdi. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Bu uygulamanın, sporun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bir kulübün Kovid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması, vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz."

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Adem Ljajic’e Genoa talip!
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