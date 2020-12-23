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'den maçı sonrası imalı paylaşım

'in 14. haftasında deplasmanda 'ye 4-1 mağlup olan 'den göndermeli bir paylaşım geldi. Maçta 2 futbolcusu ve görürken ekibinden patlak top görseli paylaşımı yapıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 21:39 Son Güncelleme: 23.12.2020 21:41 ABONE OL
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe maçı sonrası imalı paylaşım

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

6. dakika Mahmut Tekdemir ile öne geçen turuncu-lacivertliler Nazım, Tisserand, Hustavo ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 4-1 mağluğ ayrıldı.

Başakşehir'de ayrıca teknik direktör Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe 4-1 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

İMALI PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Başakşehir'den imalı paylaşım geldi. Maç sonu paylaşımında turuncu-lacivertliler patlak top kullandı.

İşte o paylaşım;

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Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe maçı sonrası imalı paylaşım
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