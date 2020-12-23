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Revirbahçe!

Son dakika haberleri... 5 sakatı ve 1 cezalısı bulunan Fenerbahçe'de dün de 'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. geçen 'nın takımla idmana çıkması ise tek teselli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 01:03 Son Güncelleme: 23.12.2020 03:23 ABONE OL
Revirbahçe!

'de eksikler listesi her geçen gün kabarıyor. Bugün oynanacak maçı öncesinde Perotti (sakat), Samatta (sakat), (sakat), Lemos (sakat), Pelkas (cezalı) ve Tolga'nın (sakat) bulunduğu eksikler listesine da eklendi.

Revirbahçe!

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Karantina ve tedavi süreci başlayan Ozan, yaklaşık 2 hafta takımdan uzak kalacak.

Revirbahçe!

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'de Samatta, Perotti, , Lemos ve Tolga maçı sonrasında takıma katılacak.

Revirbahçe!

Bu isimlerin 4 Ocak'taki maçında forma giyebileceği ifade edildi.

Revirbahçe!

yüzünden pazartesi günü antrenmana çıkamayan 'nın ise dün takımla idman yapması sınavı öncesi teknik heyetin elini biraz olsun rahatlattı.

Revirbahçe!

SOSA ILK 11'E DÖNÜYOR
Teknik Direktörü Erol Bulut, maçına çıkaracağı 11'i şekillendirdi. Sarı-lacivertli teknik adam, defansın sağında Nazım Sangare yerine 'e görev verecek.

Revirbahçe!

Ozan'ın yokluğunda son iki maçta yedek kalan Sosa, orta alanda Gustavo'nun partneri olacak ve önlerinde de Mert Hakan oynayacak.

Revirbahçe!

Sol kanatta , sağ kanatta ise Thiam forma giyecek. Santrfor mevkiinde de yine yer alacak.

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Revirbahçe!
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