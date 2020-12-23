Siyah beyazlıların eski oyuncusu Anderson Talisca, yaptığı paylaşımlarla Beşiktaşlı taraftarları bir hayli heyecanlandırmış ve Talisca geri mi dönüyor sorularını akıllara getirmişti.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, bu konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Takım Oyunu programına bağlanarak siyah beyazlıların Anderson Talisca gündemine dair konuşan Erdoğan, "Talisca'yı herkes ister. Talisca çok değerli oyuncu bize çok katkıda bulundu. Ancak herhangi bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? İşte yanıtı