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Beşiktaş'a gelecek mi? İşte yanıtı

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından Çin'e transfer olan 'nın adı, yeniden eski kulübü ile anılıyor. A Spor'a konuşan , "Talisca'yı herkes ister ama girişimimiz yok." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 09:49 ABONE OL
Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? İşte yanıtı

Siyah beyazlıların eski oyuncusu Anderson Talisca, yaptığı paylaşımlarla Beşiktaşlı taraftarları bir hayli heyecanlandırmış ve Talisca geri mi dönüyor sorularını akıllara getirmişti.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, bu konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Takım Oyunu programına bağlanarak siyah beyazlıların Anderson Talisca gündemine dair konuşan Erdoğan, "Talisca'yı herkes ister. Talisca çok değerli oyuncu bize çok katkıda bulundu. Ancak herhangi bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? İşte yanıtı

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Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? İşte yanıtı
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