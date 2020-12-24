Ali Koç: Bileğimizin hakkıyla kazandık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgularken, "Bileğimizin hakkıyla kazandığımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı. Koç, "Bizim camiada işler bir kötüye gitsin hemen insanlar ortaya çıkıyor, Fenerbahçe yerden yere vuruluyor. Yüreği Fenerbahçe ile atan insanlar da bundan çok etkileniyor. Başka takımlar yenildiğinde daha çok hakem konuşuluyor. Bizim camiamızda yaşananlar yaşanmıyor. Biz kırılgan bir camiayız. Taraftarlarımıza sesleniyorum; iyi günde de kötü günde de destek olmalısınız.Sezon sonunda hak ettiğimiz ve hak edeceğimiz şampiyonluğumuzu yakalayalım.Bana istediğiniz kadar vurun, bana kızın. Niyetimiz iyi, elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu. Ali Koç, hakem performanslarından ve standartların yakalanamamasından memnun olmadıklarını da sözlerine ekledi.