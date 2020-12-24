Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ali Koç: Bileğimizin hakkıyla kazandık

: Bileğimizin hakkıyla kazandık

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Ali Koç: Bileğimizin hakkıyla kazandık
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgularken, "Bileğimizin hakkıyla kazandığımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı. Koç, "Bizim camiada işler bir kötüye gitsin hemen insanlar ortaya çıkıyor, Fenerbahçe yerden yere vuruluyor. Yüreği Fenerbahçe ile atan insanlar da bundan çok etkileniyor. Başka takımlar yenildiğinde daha çok hakem konuşuluyor. Bizim camiamızda yaşananlar yaşanmıyor. Biz kırılgan bir camiayız. Taraftarlarımıza sesleniyorum; iyi günde de kötü günde de destek olmalısınız. 1-2 yenilgi yüzünden büyük resmi olumsuz etkilemeyin. Sezon sonunda hak ettiğimiz ve hak edeceğimiz şampiyonluğumuzu yakalayalım. Her maçtan sonra oyuncuları, hocayı yerden yere vurduğunuz zaman takım olumsuz etkileniyor. Bana istediğiniz kadar vurun, bana kızın. Niyetimiz iyi, elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu. Ali Koç, hakem performanslarından ve standartların yakalanamamasından memnun olmadıklarını da sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü uzman Naci Görür'den son dakika deprem uyarısı: Yer kabuğunun dayanacak gücü kalmadı! İki ilde 7'nin üzerinde deprem...
SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiriyor! TÜİK asgari ücretini sundu: 2021 Asgari ücret zammı ile yeni maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi: Uzaktan eğitim süreci hakkında kritik gelişme! Özel yeni not ve karne sistemi nasıl olacak? 22 Ocak'ta...
KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? 70 puan altında atanan kadrolar…
Son dakika haberi: Corona mutasyon haberleriyle dünya alarmda! Ölümcül yeni corona virüs mutasyonu için detaylar netleşiyor
KPSS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?
Son dakika: Uğur Şahin'den başa dönme açıklaması
Son dakika haberi... Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok! Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak?
Son dakika haberi: 20 yaşındaki oğlunun arkadaşıyla kayıplara karıştı! 4 evlilikten 5 çocuk yaptı altınları alıp kaçtı!
Öykü Çelik skandal sözleriyle ilgili açıklama yaptı! ‘Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?’ demişti…
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Koç: Bileğimizin hakkıyla kazandık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA