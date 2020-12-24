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Ankaragücü - | CANLI

SAüper Lig'in 14. haftasında , Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Ankaragücü - Beşiktaş maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:59 Son Güncelleme: 24.12.2020 19:49 ABONE OL
Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor.

Ligde geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş; aynı hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'un mağlup olmasıyla zirveye biraz daha yaklaştı. Süper Lig'deki 12 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, 22 puan topladı.

Ligdeki ilk 9 maçında galibiyet alamayan ve rakipleriyle 2 kez berabere kalarak 2 puan alabilen MKE Ankaragücü ise, son 3 maçta daha iyi performans gösterdi. Başkent ekibi, geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Çekiçi, Saba, Börven

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın 11'inden 3 ismi değiştirdi.

Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala ve Cyle Larin'e şans verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara'ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı.

Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.

SOL BEKTE 5 MAÇ SONRA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig'de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı.

Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.

ANKARAGÜCÜ'NDE 3 DEĞİŞİKLİK

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11'ini değiştirdi.

Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören'i yedek oturttu.

Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11'de forma giydi.

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Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI
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