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'a sezon başında gelmişti! Yollar ayrılıyor

'de şampiyonluk adaylarından biri olan , gözünü devre arası dönemine çevirdi. Siyah-beyazlılar flaş bir karar alarak, sezon başında takıma katılan yıldız isimle yolları ayırmak istiyor.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:06 Son Güncelleme: 24.12.2020 12:33 ABONE OL
Beşiktaş'a sezon başında gelmişti! Yollar ayrılıyor

'de son hafta aldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle moral bulan , zirve yarışını sürdürüyor.

Beşiktaş'a sezon başında gelmişti! Yollar ayrılıyor

Siyah-beyazlı ekip, devre arasına minimum puan kaybıyla girmenin hesaplarını yaparken bir yandan da çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'a sezon başında gelmişti! Yollar ayrılıyor

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucu, takımda sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş'a sezon başında gelmişti! Yollar ayrılıyor

Takvim'de yer alan habere göre 'a 1 sezon aradan sonra dönen 'nin kronik sakatlığı düşündürüyor.

Beşiktaş'a sezon başında gelmişti! Yollar ayrılıyor

Sezon başından beri takıma katkısı yok denecek kadar az olan siyah-beyazlı oyuncunun devre arasında gönderilme ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş'a sezon başında gelmişti! Yollar ayrılıyor

28 yaşındaki kanat oyuncusu, ikinci dönemini geçirdiği formasıyla bu sezon yalnızca 5 maça çıkıp 1 gol kaydetti ve toplam 164 dakika süre aldı.

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Beşiktaş'a sezon başında gelmişti! Yollar ayrılıyor
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