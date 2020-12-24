Beşiktaş'a sezon başında gelmişti! Yollar ayrılıyor

Siyah-beyazlı ekip, devre arasına minimum puan kaybıyla girmenin hesaplarını yaparken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucu, takımda sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar...
Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'a 1 sezon aradan sonra dönen Gökhan Töre'nin kronik sakatlığı düşündürüyor.
Sezon başından beri takıma katkısı yok denecek kadar az olan siyah-beyazlı oyuncunun devre arasında gönderilme ihtimali bulunuyor.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, ikinci dönemini geçirdiği Beşiktaş formasıyla bu sezon yalnızca 5 maça çıkıp 1 gol kaydetti ve toplam 164 dakika süre aldı.