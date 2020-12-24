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Çalımbay'dan galibiyet yorumu! "Takımımdan memnunum"

’in 14. haftasında ’ni 3-1 yenen DG ’da teknik direktör , “3 maçtır takımımdan çok memnunum. İnşallah bunun arkasını getirmemiz gerekiyor ve de yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 19:28 ABONE OL
Çalımbay'dan galibiyet yorumu! Takımımdan memnunum

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği'ni 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Çalımbay, "Bu maçı saymazsak Giresunspor ve Konyaspor karşılaşmalarında çok iyi oynadık. Güzel galibiyetler aldık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyordu bugün. Şimdi bizim önümüzdeki hafta Beşiktaş maçımız var. Biz futbolcu arkadaşlarımıza söyledik. Bu maç 3 ihtimalli bir maç. Bizim için Gençlerbirliği maçı final maçıydı. Kendi sahamızda kazanmamız gerekiyordu. Bu yıl kendi sahamızda bir galibiyetimiz yoktu. Onun için bu maç bizim açımızdan final gibi bir maçtı. Geçen haftaya göre biraz durgun olabilir çünkü 2 gün önce bir maç oynadık. Golü attıktan sonra maçta zaman zaman iyi oynadık. Özellikle 2. yarı çok güzel pozisyonlar yakaladık. Güzel şeyler yaptık. Yediğimiz golü yemememiz gerekiyordu. Oluyor tabii yorgunluk oluyor. Konsantre bozukluğu olabiliyor ama ben takımımdan çok memnunum. 3 maçtır takımımdan çok memnunum. İnşallah bunun arkasını getirmemiz gerekiyor ve de yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda biraz daha bu oyunun üstüne çıkabilirsek daha güzel şeyler yapacağız. Geçen sezon nasıl istikrarlı bir Sivasspor varsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" diye konuştu.

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Çalımbay'dan galibiyet yorumu! "Takımımdan memnunum"
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