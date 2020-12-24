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: Tek kelimeyle hakem faciası

'in 14. haftasında , sahasında Medipol 'i 4-1 yenerek evinde 3 maç sonra kazandı. Konuk ekip Başakşehir'e 3 kırmızı kartın çıktı maçı yorumladı... İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 01:26 Son Güncelleme: 24.12.2020 01:34 ABONE OL
Erman Toroğlu: Tek kelimeyle hakem faciası

Erman Toroğlu | "TEK KELİMEYLE HAKEM FACİASI"

"Uzun yıllar unutulmayacak bir maç. Tek kelimeyle hakem faciası yaşandı dün gece.... Tamam, 'nin galip gelmesi lazım. Ama bu tarz değil. Türkiye'de VAR'ın uygulanmasını isteyen en önemli şahıs başkanı Göksel Gümüşdağ'dı. Ama dün gece Göksel Gümüşdağ'ın takımını VAR ile vurdular."

Erman Toroğlu: Tek kelimeyle hakem faciası

"Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, 'i 'şimşekler' gibi çarptı! 'ye de 'meltem' gibiydi. Rüzgar, tatlı tatlıydı..."

Erman Toroğlu: Tek kelimeyle hakem faciası

"Çok net söylüyorum, dün akşam Kadıköy'de bir hakem faciası oldu ve kazandı. Bu tarz kazanan bir takımın seyircisi ne kadar rahat eder, gelecek tepkilere nasıl göğüs gerer onu bilemiyorum. Bir tek şey söylemem lazım."

Erman Toroğlu: Tek kelimeyle hakem faciası

"İki taraf futbolcularını toplasan, hakemleri de alsak bu maçı seyrettirsek birbirlerine ne söylerler? En doğru orada karar veririz. İlk yarıda Gustavo'nun atılması lazım. Atmıyor... Bir benzer pozisyonda ama hiç alakası olmayan, rakip oyuncuya bile temas etmeyen Rafael'i sarıdan sonra tahrik edip kırmızıdan atıyorsun. 'nin attığı golden evvel aut var, korner veriyorsun, gidiyor gol oluyor."

Erman Toroğlu: Tek kelimeyle hakem faciası

"Yani inanılmaz işler yapıyor. Bu hakem için söylenenler ilginç. 'ye uğurlu geliyormuş, bilmiyorum. Kaç maçını yönetti, onu da bilmiyorum. Yönetti mi, onu da bilmiyorum."

Erman Toroğlu: Tek kelimeyle hakem faciası

"Ama dün akşam şunu gördüm; bunu hakem yapana yazıklar olsun. Buna görev verene de yazıklar olsun. Çok güzel olabilecek bir maçı bir hakem ancak bu kadar katledebilirdi."

Erman Toroğlu: Tek kelimeyle hakem faciası

"VAR'daki Cüneyt Çakır, Gustavo'nun pozisyonunda seni çağırıyor, "Bak, izle bakalım. Bu pozisyon herhalde kırmızı" diyor. Sen izliyorsun, devam ediyorsun tamam... Ama neden devam ettiğini şimdi daha anlıyorum. Yazıklar olsun."

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Erman Toroğlu: Tek kelimeyle hakem faciası
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