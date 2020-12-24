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Falcao'ya sert sözler! "Bu durumdan utanıyorum"

Büyük umutlarla olduğu 'da, uzun süreli sakatlıkların etkisinde bir dönem geçiren Falcao, ülkesinde de tepki çekti. Dünya yıldızı golcünün tribündeki görüntüsü değerlendirilen basınında, flaş ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:50 Son Güncelleme: 24.12.2020 16:56 ABONE OL
Falcao'ya sert sözler! Bu durumdan utanıyorum

'ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla ettiği , sık sakatlanması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Falcao'ya sert sözler! Bu durumdan utanıyorum

34 yaşındaki Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı takımın geçen sezondan bu yana çıktığı 59 maçın sadece 30'un forma giyebildi.

Falcao'ya sert sözler! Bu durumdan utanıyorum

Bu durum sarı-kırmızılı camia ve taraftarlarda huzursuzluk yaratırken, Falcao'ya bir tepki de ülkesi 'dan geldi.

Falcao'ya sert sözler! Bu durumdan utanıyorum

'nın ünlü yorumcularından Wbeimar Munoz, tecrübeli futbolcunun 'daki durumunu eleştiren açıklamalarda bulundu.

Falcao'ya sert sözler! Bu durumdan utanıyorum

Falcao'nun maçında tribünde oturduğu fotoğraflar üzerine yorum yapan Munoz, "'a olduğunda da sakatlandı ve uzun süreyi oynamadan geçirdi. 'daki durumu da benzer. Hala sürekli sakatlanmaya devam ediyor. Bu durumdan utanıyorum" dedi.

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Falcao'ya sert sözler! "Bu durumdan utanıyorum"
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