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Feyenoord Advocaat'tan açıklaması! ...

Son dakika haberleri... Uzun süre bir sakatlık döneminden sonra Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan , devre arasında takımdan ayrılacak. Tosun için gündeme gelen takımlardan biri de ekiplerinden Feyenoord. Bir dönem 'de de çalışan Advocaat, Cenk Tosun'un transferi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 14:57 ABONE OL
Feyenoord Advocaat'tan transfer açıklaması! Cenk Tosun...

İngiliz ekibi Everton'da fazla forma şansı bulamayan ve EURO 2020'de boy göstermek adına ocak ayında başka bir takıma gitmek isteyen 'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Feyenoord Advocaat'tan transfer açıklaması! Cenk Tosun...

İsmi son dönemde 'la sıkça anılan milli futbolcuya son olarak Hollanda ekibi Feyenoord'un da talip olduğu iddia edilmişti.

Feyenoord Advocaat'tan transfer açıklaması! Cenk Tosun...

Bu iddialar sonrası ilk açıklama Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'tan geldi.

Feyenoord Advocaat'tan transfer açıklaması! Cenk Tosun...

Bir dönem 'yi de çalıştıran Hollandalı hoca, takım olarak bir forvete ihtiyaçları olduğunu doğrularken, ihtimalinin ise çok zayıf olduğunu belirtti.

Feyenoord Advocaat'tan transfer açıklaması! Cenk Tosun...

"MALİYETİ BİZE UYGUN DEĞİL"

transferinin kendileri için oldukça yüksek maliyetli olacağını vurgulayan Advocaat "Cenk Tosun mükemmel bir isim ancak Feyenoord için uygun değil. Bu maliyetleri karşılayabilmemiz mümkün değil. Toplamda brüt 7-8-9 milyon euro maliyetli oyuncuları düşünemeyiz." dedi.

Feyenoord Advocaat'tan transfer açıklaması! Cenk Tosun...

Takım olarak hücum güçleri olduğunu ancak bitiricilik noktasında oyuncu ihtiyaçları olduğunu belirten deneyimli hoca, "Yeni isim için çalışıyoruz. Şut sayımızı artıracak bir forvet almamız gerekiyor." diye konuştu.

Feyenoord Advocaat'tan transfer açıklaması! Cenk Tosun...

Uzun süren sakatlığını atlatan , bu sezon 4 maçta 32 dakika süre alırken, gol veya asist katkısı yapamadı.

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Feyenoord Advocaat'tan transfer açıklaması! Cenk Tosun...
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