Gaziantep FK’dan gövde gösterisi

Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda Kasımpaşa’yı Maxim (2), Jefferson ve Muhammet’le devirdi
Giriş Tarihi: 24.12.2020ABONE OL
Süper Lig'in formda takımlarından Gaziantep FK, deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'yı gol yağmuruna tuttu: 4-0. Maçın 6. dakikasında penaltı kazanan kırmızı-siyahlılarda Maxim, vuruşunu gole çevirdi. 25'te yine sahneye çıkan Maxim, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla biterken 57'de Jefferson 3-0'ı buldu. 79'da ise Muhammet Demir mücadelenin sonucunu belirledi. Galibiyet serisini 3 maça çıkaranGaziantep, puanını 24 yaparak 4. sıraya yükseldi.