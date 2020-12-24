Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK’dan gövde gösterisi

FK’dan gövde gösterisi

Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda ’yı Maxim (2), Jefferson ve Muhammet’le devirdi

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Gaziantep FK’dan gövde gösterisi
Süper Lig'in formda takımlarından Gaziantep FK, deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'yı gol yağmuruna tuttu: 4-0. Maçın 6. dakikasında penaltı kazanan kırmızı-siyahlılarda Maxim, vuruşunu gole çevirdi. 25'te yine sahneye çıkan Maxim, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla biterken 57'de Jefferson 3-0'ı buldu. 79'da ise Muhammet Demir mücadelenin sonucunu belirledi. Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Gaziantep, puanını 24 yaparak 4. sıraya yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü uzman Naci Görür'den son dakika deprem uyarısı: Yer kabuğunun dayanacak gücü kalmadı! İki ilde 7'nin üzerinde deprem...
SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiriyor! TÜİK asgari ücretini sundu: 2021 Asgari ücret zammı ile yeni maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi: Uzaktan eğitim süreci hakkında kritik gelişme! Özel yeni not ve karne sistemi nasıl olacak? 22 Ocak'ta...
KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? 70 puan altında atanan kadrolar…
Son dakika haberi: Corona mutasyon haberleriyle dünya alarmda! Ölümcül yeni corona virüs mutasyonu için detaylar netleşiyor
KPSS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?
Son dakika: Uğur Şahin'den başa dönme açıklaması
Son dakika haberi... Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok! Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak?
Son dakika haberi: 20 yaşındaki oğlunun arkadaşıyla kayıplara karıştı! 4 evlilikten 5 çocuk yaptı altınları alıp kaçtı!
Öykü Çelik skandal sözleriyle ilgili açıklama yaptı! ‘Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?’ demişti…
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK’dan gövde gösterisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA