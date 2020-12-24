Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Mert Hakan Yandaş maçın ardından taraftarlara destek çağrısında bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, "Psikolojik olarak zaten zor durumdayız ve aşmaya çalışıyoruz. Kalemize gelen her ilk top gol oluyor. Hayatımdaböyle bir şey yaşamadım. Bu maça çok inanmıştık ve geriye düşmemize rağmen kırılmadık" diye konuştu.
Mert Hakan performansı için de, "Bireysel olarakkendimi çok sorguladım. Fenerbahçe'ye hizmet edemediğimgün gitmesini de bilirim. Belki bugündensonra da kötü günlerimiz olacak. Taraftarlarımız dışardanyapılan algılara boyun eğmesinler. Kötü günlerdengeçiyoruz. Sımsıkı olmamız lazım. Taraftarımızda bize sarılsın, inşallah şampiyon olacağız" dedi.