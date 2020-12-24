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Gitmesini de bilirim

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
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Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Mert Hakan Yandaş maçın ardından taraftarlara destek çağrısında bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, "Psikolojik olarak zaten zor durumdayız ve aşmaya çalışıyoruz. Kalemize gelen her ilk top gol oluyor. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Bu maça çok inanmıştık ve geriye düşmemize rağmen kırılmadık" diye konuştu.
Mert Hakan performansı için de, "Bireysel olarak kendimi çok sorguladım. Fenerbahçe'ye hizmet edemediğim gün gitmesini de bilirim. Belki bugünden sonra da kötü günlerimiz olacak. Taraftarlarımız dışardan yapılan algılara boyun eğmesinler. Kötü günlerden geçiyoruz. Sımsıkı olmamız lazım. Taraftarımız da bize sarılsın, inşallah şampiyon olacağız" dedi.

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