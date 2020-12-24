Gitmesini de bilirim

Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Mert Hakan Yandaş maçın ardından taraftarlara destek çağrısında bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, "Psikolojik olarak zaten zor durumdayız ve aşmaya çalışıyoruz. Kalemize gelen her ilk top gol oluyor.Bu maça çok inanmıştık ve geriye düşmemize rağmen kırılmadık" diye konuştu.Mert Hakan performansı için de, "Belki bugündensonra da kötü günlerimiz olacak. Taraftarlarımız dışardanyapılan algılara boyun eğmesinler. Kötü günlerdengeçiyoruz. Sımsıkı olmamız lazım. Taraftarımızda bize sarılsın, inşallah şampiyon olacağız" dedi.