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G.Saray Başkanı : Hocamız masumdur

Hocamızın Karagümrük maçında yaşadıkları, emsalleri düşününce çok masum. Her şey meydanda. Biz kesinlikle hocamızla beraberiz. Hiçbir hakemin gerçekte art niyetli olduğunu sanmam. Biraz formsuzlar. Lütfen her takım için dikkatli olsunlar. Şu an kimse mutlu değil. Taraftarlar haklı olarak futbolcu alınsın ister. Ama ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekir. Gelecek yönetimlere alan vermeliyiz.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamız masumdur
Karagümrük deplasmanında hakeme tepkisi sonrası kırmızı kart gören ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilecek ceza bugün belli olacak. Dün sponsorluk töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz'in de ana gündem maddesi bu oldu. Soruları yanıtlayan Cengiz'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle: 4 BIZ Galatasaray olarak şeffafız. Sponsorluk için 6 milyon TL sadece kola veriliyor, 2020-2021 sezonu için. Minimum 4 milyon TL eşya parası için anlaştık. Bir tanesi açıkladı mı? Biz şeffafız. Diğer kulüpler de bunu örnek alsın.
BANKALAR Birliği ile görüşmelere devam ediyoruz. Sıkı bir süreç. Henüz imzalar atılmadı.

ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOK
GÖREVE başladığımdan bu yana hocamızla yönetim arasında problem varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Hocamızla aramızda hiçbir sorun yok.
HOCAMIZIN Karagümrük maçında yaşadıkları, bazı emsalleri düşününce çok masum. Hocamız kimseye saldırmadı. Hatta maçtan sonra rakibi kutladı, rakip kaleci de 'İmparator' diyerek fotoğraf çektirdi. Diğer emsaller var. Sahaya girenler, hakem öldürenler... Hocamızınki onların yanında çok masum. Her şey meydanda, kayıt altında. Bazı şeyler açıklama ile olmaz. Ne açıklama yapacağız? Biz kesinlikle hocamızla beraberiz.

UEFA İLE ÇOK KRİTİK NOKTADAYIZ
TARAFTAR haklı olarak futbolcu ister. Kulübün borcu çok. Gelirlerimizde 500 milyon TL azalma var. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekir. Gelecek yönetimlere alan vermeliyiz.
BIZ şu anda UEFA ile çok kritik bir noktayız, Futbolcu satmadan ya da futbolcularımızın maliyetini düşürmeden bizim transfer yapma şansımız yok.
HİÇBIR hakemin art niyetli olduğunu sanmıyorum. Biraz formsuzlar. Lütfen her takım için dikkatli olsunlar. Kimse mutlu değil.
RİVA'YI ve Florya'yı kurtardık. Devletimize teşekkür ediyoruz. İnşallah Kemerburgaz'ı da halledeceğiz. Bizden Galatasaray Adası'nı istediler. Bizi burada tutan tek şey; taraftarın desteği. Galatasaray'a hizmet etmekten başka ajandamız yok.

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G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamız masumdur
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