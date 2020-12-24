G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamız masumdur

Karagümrük deplasmanında hakeme tepkisi sonrası kırmızı kart gören ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilecek ceza bugün belli olacak.Soruları yanıtlayan Cengiz'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle: 4Galatasaray olarak şeffafız. Sponsorluk için 6 milyon TL sadece kola veriliyor, 2020-2021 sezonu için. Minimum 4 milyon TL eşya parası için anlaştık.Diğer kulüpler de bunu örnek alsın.Birliği ile görüşmelere devam ediyoruz.başladığımdan bu yana hocamızla yönetim arasında problem varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor.Karagümrük maçında yaşadıkları, bazı emsalleri düşününce çok masum.Hatta maçtan sonra rakibi kutladı, rakip kaleci de 'İmparator' diyerek fotoğraf çektirdi.Hocamızınki onların yanında çok masum. Her şey meydanda, kayıt altında. Bazı şeyler açıklama ile olmaz. Ne açıklama yapacağız? Biz kesinlikle hocamızla beraberiz.haklı olarak futbolcu ister. Kulübün borcu çok.Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekir. Gelecek yönetimlere alan vermeliyiz.şu anda UEFA ile çok kritik bir noktayız,hakemin art niyetli olduğunu sanmıyorum.ve Florya'yı kurtardık. Devletimize teşekkür ediyoruz. İnşallah Kemerburgaz'ı da halledeceğiz. Bizden Galatasaray Adası'nı istediler. Bizi burada tutan tek şey; taraftarın desteği.