Herkes bana taktik veriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuncularını tebrik ederken kadro tercihi ile ilgili soruya da ilginç bir cevap verdi. Deneyimli hoca, "Yine eleştirildik herhalde. Bu maçta gençleri oynatmam gerekiyordu. Biz tecrübelileri tercih ettik! Bunun için özür diliyorum" dedi.ifadesini kullanan Bulut, şöyle devam etti: "Herkes galibiyet istiyor.Ama bazen olmuyor... Bu sadece çalışmakla düzelecek. TaraftarımızdanBunları hak ettiğimizi düşünmüyorum. Benim dışımda herkes Fenerbahçe'ye taktikler uyduruyor. Zaman zaman eksik yapsak da taktiğimiz belli. Bu maçta 4-4-2 oynadık, sonra 4-2-3-1'e döndük. Yanlışlarımız illaki var. Genciz, hata yapıyoruz, insanız. Hatalarımızı minimuma düşürmeye çalışıyoruz." Tecrübeli çalıştırıcı, hakem hatalarıyla ilgili iseifadesini kullandı.