Herkes bana taktik veriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kadro seçimi ile ilgili açıklamalarda bulundu: "Yanlışlarımız illaki var. Genciz, hata yapıyoruz. Hatalarımızı minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Saygım var ama benim dışımda herkes Fenerbahçe'ye taktikler uyduruyor. Bizim taktiğimiz belli"
Giriş Tarihi: 24.12.2020ABONE OL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuncularını tebrik ederken kadro tercihi ile ilgili soruya da ilginç bir cevap verdi. Deneyimli hoca, "Yine eleştirildik herhalde. Bu maçta gençleri oynatmam gerekiyordu. Biz tecrübelileri tercih ettik! Bunun için özür diliyorum" dedi. "Fenerbahçe her zaman hücumoynar" ifadesini kullanan Bulut, şöyle devam etti: "Herkes galibiyet istiyor. En çok isteyen de ben, oyuncularım vekulüp. Ama bazen olmuyor... Bu sadece çalışmakla düzelecek. Taraftarımızdan yeterince kötü kelimeler, küfürler işittik. Bunları hak ettiğimizi düşünmüyorum. Benim dışımda herkes Fenerbahçe'ye taktikler uyduruyor. Zaman zaman eksik yapsak da taktiğimiz belli. Bu maçta 4-4-2 oynadık, sonra 4-2-3-1'e döndük. Yanlışlarımız illaki var. Genciz, hata yapıyoruz, insanız. Hatalarımızı minimuma düşürmeye çalışıyoruz." Tecrübeli çalıştırıcı, hakem hatalarıyla ilgili ise "Sahada verilen kartlarla ilgili gerginlikoldu. Hakem hatalarını biz de çok yaşadık.Hakemlerin kasten hata yaptığınıdüşünmüyorum" ifadesini kullandı.