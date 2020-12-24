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Herkes bana taktik veriyor

Teknik Direktörü , kadro seçimi ile ilgili açıklamalarda bulundu: "Yanlışlarımız illaki var. Genciz, hata yapıyoruz. Hatalarımızı minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Saygım var ama benim dışımda herkes Fenerbahçe'ye taktikler uyduruyor. Bizim taktiğimiz belli"

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Herkes bana taktik veriyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuncularını tebrik ederken kadro tercihi ile ilgili soruya da ilginç bir cevap verdi. Deneyimli hoca, "Yine eleştirildik herhalde. Bu maçta gençleri oynatmam gerekiyordu. Biz tecrübelileri tercih ettik! Bunun için özür diliyorum" dedi. "Fenerbahçe her zaman hücum oynar" ifadesini kullanan Bulut, şöyle devam etti: "Herkes galibiyet istiyor. En çok isteyen de ben, oyuncularım ve kulüp. Ama bazen olmuyor... Bu sadece çalışmakla düzelecek. Taraftarımızdan yeterince kötü kelimeler, küfürler işittik. Bunları hak ettiğimizi düşünmüyorum. Benim dışımda herkes Fenerbahçe'ye taktikler uyduruyor. Zaman zaman eksik yapsak da taktiğimiz belli. Bu maçta 4-4-2 oynadık, sonra 4-2-3-1'e döndük. Yanlışlarımız illaki var. Genciz, hata yapıyoruz, insanız. Hatalarımızı minimuma düşürmeye çalışıyoruz." Tecrübeli çalıştırıcı, hakem hatalarıyla ilgili ise "Sahada verilen kartlarla ilgili gerginlik oldu. Hakem hatalarını biz de çok yaşadık. Hakemlerin kasten hata yaptığını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

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Herkes bana taktik veriyor
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