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'da yaşıyor

'ın 'yi 3-1 yendiği maçta 1 gol atan ve güzel oyunuyla göz dolduran , sıkı çalışmanın karşılığını alıyor. Turan, adeta yaşıyor.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Arda Turan ikinci baharını yaşıyor!

'yi 3-1 yenen 'da rüzgârı esiyor.

İşte ilk 11'e geri dönen ve güzel futbolunu golle süsleyen yıldız futbolcunun küllerinden doğma hikâyesi:

Arda Turan ikinci baharını yaşıyor!

1- -Başakşehir maçı öncesi elini öptüğü Terim'in gönlünü alan Arda, adeta hocasından özür diledi ve Aslan'a dönmek için beklemeye başladı.

Arda Turan ikinci baharını yaşıyor!

2- Arjantin ve Brezilya'dan gelen teklifleri reddeden tecrübeli futbolcu, için 6 ay boşta kalmayı göze kaldı ve bireysel çalışmalarıyla Atletico Madrid'deki kilosuna (75) kavuştu.

Arda Turan ikinci baharını yaşıyor!

3- 'a yazın dönen sezon başı hazırlıklarında en çok çalışan isim oldu.

Arda Turan ikinci baharını yaşıyor!

4- Altyapıdan oyuncularla yakından ilgilenen Arda; Belhanda ve Feghouli'yi motive etmek için her şeyi yaptı, Terim'in en büyük yardımcısı oldu.

Arda Turan ikinci baharını yaşıyor!

5- Takıma kaptan olarak kendisini kabul ettiren 33 yaşındaki futbolcuyu yakalandığı koronavirüs de durduramadı. karşılaşmasında klasını konuşturan Arda, hocası Fatih Terim'i mahcup etmedi.

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Arda Turan Galatasaray'da ikinci baharını yaşıyor
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