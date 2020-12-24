Arda Turan Galatasaray'da ikinci baharını yaşıyor

Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray'da Arda Turan rüzgârı esiyor.
İşte ilk 11'e geri dönen ve güzel futbolunu golle süsleyen yıldız futbolcunun küllerinden doğma hikâyesi:
1- Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi elini öptüğü Terim'in gönlünü alan Arda, adeta hocasından özür diledi ve Aslan'a dönmek için beklemeye başladı.
2- Arjantin ve Brezilya'dan gelen teklifleri reddeden tecrübeli futbolcu, Galatasaray için 6 ay boşta kalmayı göze kaldı ve bireysel çalışmalarıyla Atletico Madrid'deki kilosuna (75) kavuştu.
4- Altyapıdan oyuncularla yakından ilgilenen Arda; Belhanda ve Feghouli'yi motive etmek için her şeyi yaptı, Terim'in en büyük yardımcısı oldu.
5- Takıma kaptan olarak kendisini kabul ettiren 33 yaşındaki futbolcuyu yakalandığı koronavirüs de durduramadı. Göztepe karşılaşmasında klasını konuşturan Arda, hocası Fatih Terim'i mahcup etmedi.