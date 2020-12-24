Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İsmail Kartal: İnancımızı kaybetmedik

: İnancımızı kaybetmedik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü , 2-1’lik galibiyetle sonuçlanan Hes Kablo maçının ardından yaptığı değerlendirmede, “Maçı kazanmak için bütün hamleleri yaptım, oyuncularım da karşılığını verdiler" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 19:31 ABONE OL
İsmail Kartal: İnancımızı kaybetmedik

İsmail Kartal, 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, "Buraya 10 oyuncudan yoksun geldik. Ama hiçbir zaman bahane üretmedim. Geçen hafta Sivas maçında kaybetmiş olmamıza rağmen tebrik ettim. Kayserispor maçına hafta içi taktik anlamda oyuncularımızı hazırladım. Çünkü sahada çalışacak zamanımız yoktu. Her mevkide oyuncularımın nasıl oynayabileceğini çok iyi anlattım. Maçı çevirebilmek için elimdeki imkanlar dahilinde hamleleri yaptım. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde her mevkide kullanabilmek için çalışıyoruz. Bugün oyuncularım da ellerinden geleni yaptılar. Maçı kazanmak için bütün hamleleri yaptım, oyuncularım da karşılığını verdiler. Bugün baştan sonra iyi mücadele ettik, geriye düşmemize rağmen inancımızı kaybetmedik. Bugün çok önemli 3 puan aldık. Oyuncularıma, camiamıza, taraftarımıza armağan ediyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan karne ve not sistemi kararı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? 70 puan altında atanan kadrolar
Son Dakika Haberi: 2021 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK Asgari ücret Ocak zammı için önerisini açıkladı!
Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika deprem açıklaması! İki şehri işaret ederek uyardı...
Trafik kazasında ölen yakın arkadaşı oyuncu Arda Öziri'nin nişanlısı ile evlenen Balamir Emrem tepki çekti! Balamir Emrem'e 'Arda Öziri ile olan fotoğraflarını sil' yorumu...
Son dakika haberi: Küçük bebeği poşetleyip çöpe atmıştı... Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Milli Eğitim BakanlığI'ndan kritik değişiklikler! Karne ve yeni not sistemi nasıl olacak?
24 Aralık 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirim detayları! Haftanın A101 aktüel ürünler indirimleri başladı
Son dakika haberler: İndirim ve destek paketi yürürlüğe girdi! Başkan Erdoğan imzaladı...
Son dakika haberi: Corona mutasyon haberleriyle dünya alarmda! Ölümcül yeni corona virüs mutasyonu için detaylar netleşiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
İsmail Kartal: İnancımızı kaybetmedik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA