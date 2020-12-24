İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i

Son haftalarda oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla çıkışa geçen Beşiktaş, bugün Ankaragücü'ne konuk olacak. Son 5 lig maçının 4'ünü kazanan, tek yenilgisini ise lider Alanyaspor'dan alan siyah-beyazlılar, zirve yolunda kritik bir 90 dakika daha oynayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports1'den yayınlanacak. Bu zorlu karşılaşmada Halis Özkahya, düdük çalacak. Liderlik yolunda tek hedefi 3 puan olan Kartal, yeni bir galibiyet serisi için de önemli adım atacak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: RICARDO, KITSIOU, SARLIJA, ERDİ, ATİLA, ATAKAN, SABA, PINTO, ENDER, ENDRI, EMRE

Beşiktaş: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, RIDVAN, SOUZA, GHEZZAL, MENSAH, ATIBA, N'KOUDOU, ABOUBAKAR

ANKARA'DA RAKİP TANIMIYOR

Tesislerinde dün bu maçın hazırlıklarını tamamlayan ve özel uçakla Ankara'ya hareket eden Beşiktaş'ta, kaleci Utku Yuvakuran ile Gökhan Töre, Ljajic ve Hasic kadroda yer almadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, son haftalardaki ideal kadrosuyla sahaya çıkacak. Ankaragücü'ne karşı deplasmanlarda oynadığı maçlarda rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş, 49 lig karşılaşmasının 26'sından galibiyetle ayrıldı. 17 maç beraberlikle sonuçlanırken, 6 kez sahada mağlubiyet yaşadı. Bu arada Beşiktaş, son 4 deplasmanda ise gol sevinci yaşayamadı.

SINIRDA iKi iSiM VAR

Ankaragücü maçı öncesi Beşiktaş'ta kart sınırında bulunan iki isim var: Bernard Mensah ve Domagoj Vida... Teknik ekip, bu iki oyuncudan kart konusunda dikkatli olmalarını beklerken, cezalı duruma düşmeleri halinde pazartesi günü oynanacak Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

SON PROVA YAPILDI

Kara Kartal, bugün oynayacağı Ankaragücü maçı öncesi son taktik provasını tesislerinde yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışan siyahbeyazlılar, taktik idmanın ardında çift kale maç ve şut ile antrenmanı tamamladı.

A.GÜCÜ'NDE KORONA ŞOKU

Kartal'ın bugün karşılaşacağı Ankaragücü'nde corona şoku yaşandı. Başkent ekibinde rutin olarak yapılan testlerin ardından bir futbolcu ile bir personelin sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. İki vakanın da tedavi süreçlerine başlandığı da belirtildi.

10 YILDIR KAYBETMiYOR

Ankaragücü'ne karşı son yıllarda büyük üstünlüğü bulunan Beşiktaş, son 10 yıldır rakibine mağlup olmuyor. Başkent ekibine karşı son yenilgisini 13 Şubat 2011'de alan siyah-beyazlılar, sonraki süreçte oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Beşiktaş, konuk olacağı A.Gücü ile ligde 103. Randevusuna çıkacak. Kartal, oynadığı maçlarda rakibine karşı 69 galibiyet, 8 yenilgi, 25 de beraberlik elde etti. Bu periyotta 190 gol atarken 68 gol yedi.