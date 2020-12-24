İşte Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkmıştı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yaşanan tartışma sonrası hakem tarafından saha dışına gönderilmişti.
Bunula beraber PFDK'nın aldığı karar TFF tarafından açıklandı. 5 maç ceza alan Fatih Terim'in hangi maçlarda takımını yalnız bırakacağı belli oldu.
4 MAÇTA YOK!
Fatih Terim, Galatasaray'ın oynayacağı Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında yer almayacak. Öte yandan Terim, Galatasaray'ın evinde Göztepe'yi ağırladığı müsabakada tribünde yer alarak 1. cezasını tamamlamıştı.Son dakika: PFDK Fatih Terim'in cezasını açıkladı!