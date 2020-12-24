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İşte 'in kaçıracağı maçlar!

Son dakika haberleri... 'dan 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü , maçının ardından 4 karşılaşmada daha takımını yalnız bırakacak. İşte o maçlar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 19:17 Son Güncelleme: 24.12.2020 19:27 ABONE OL
İşte Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkmıştı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yaşanan tartışma sonrası hakem tarafından saha dışına gönderilmişti.

Bunula beraber PFDK'nın aldığı karar TFF tarafından açıklandı. 5 maç ceza alan Fatih Terim'in hangi maçlarda takımını yalnız bırakacağı belli oldu.

4 MAÇTA YOK!

Fatih Terim, Galatasaray'ın oynayacağı Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında yer almayacak. Öte yandan Terim, Galatasaray'ın evinde Göztepe'yi ağırladığı müsabakada tribünde yer alarak 1. cezasını tamamlamıştı.

Son dakika: PFDK Fatih Terim'in cezasını açıkladı!

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İşte Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar!
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