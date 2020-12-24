Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kanarya’ya hayat öpücüğü

Kanarya’ya hayat öpücüğü

kötü gidişe karşısında ‘Dur’ dedi, lige geri döndü. Son 6 maçında 4 yenilgi alan, iç sahada üst üste 3 kez kaybeden Kanarya, Başakşehir mücadelesinde de ilk golü yiyen takımdı. Sangare uzatmada beraberlik golünü attı. İkinci yarı daha baskılı oynayan sarı-lacivertliler, Tisserand ile öne geçti. Ardından kırmızı kartlar geldi ve Başakşehir 9 kişi kaldı, teknik direktör da kızaranlar arasındaydı. Son dakikalarda Gustavo ve 'ın golleri Kanarya'yı farka uçurdu

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Kanarya’ya hayat öpücüğü
2020'nin son maçı Fenerbahçe için olmazsa olmaz niteliğindeydi. Ancak mücadele Gaziantep mücadelesinin kopyası gibi başladı. Yine gereksiz bir duran top, yine direkten rakibin önüne düşen bir pozisyon ve maça mağlup durumda başlamak...
Başakşehir öne geçtikten sonra kısa süreli buhranı Caner ve Novak'ın bölge değişikliği bitirdi. Caner'in ortalarıyla tehlikeli olan Fenerbahçe golü de yine tecrübeli sol kanat oyuncusunun bir ortası sonrası Nazım'la buldu.
Maçın kilidini yine bir duran top çözdü. Tisserand'ın golünün ardından Başakşehir mental olarak dağıldı. Önce Rafael ardından Okan Buruk ve son olarak İrfan Can atılınca turuncu-lacivertliler havlu attı. Gustavo ve Mert Hakan skoru belirledi.
Fenerbahçe çok kritik bir mücadeleyi iyi oynamadan 3 puanla kapattı. Şimdi bay geçilecek haftanın ardından sakatlar dönecek. Fenerbahçe ocak ayına tam kadro olarak girecek ve 7 lig maçı sarı-lacivertlilerin kaderini belirleyecek.

SEVİNÇ YUMAĞI
Ligde stresli günler geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve yardımcıları Mehmet Yozgatlı ile Volkan Demirel, Tisserand'ın skoru 2-1'e getiren golünün ardından saha kenarında sevinç yumağı oldular.

KONUŞMA ZAMANI DEĞİL
Fenerbahçe'de ilk golünü atan Nazım Sangare, "Bizim içim çok önemli bir maçtı. Fenerbahçe formasıyla ilk golümü attım, güzel bir his. Ama geçen haftalar bizim için çok kötüydü. O zaman da konuşmadık ve şimdi de konuşma zamanı değil bence. Yolumuza devam etmeli ve daha iyi oynamalıyız. Formayı kim giyiyorsa Fenerbahçe için mücadele etmesi lazım. Ben de oynadığım sürece bu büyük camia için en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

1
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde Başakşehir'i ilk kez mağlup etti. Bulut'un çalıştırdığı takımlar daha önce Başakşehir'e karşı 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

9
Fenerbahçe bu sezon geriye düştüğü maçlardan en fazla puan çıkaran takım oldu. Kanarya; Rize, Trabzonspor ve Başakşehir karşısında yenik duruma düşmesine rağmen kazanmayı başardı.

27
Fenerbahçe dün gece aldığı farklı Başakşehir galibiyeti ile ligdeki gol sayısını da 27'ye çıkardı ve en golcü takım oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü uzman Naci Görür'den son dakika deprem uyarısı: Yer kabuğunun dayanacak gücü kalmadı! İki ilde 7'nin üzerinde deprem...
SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiriyor! TÜİK asgari ücretini sundu: 2021 Asgari ücret zammı ile yeni maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi: Uzaktan eğitim süreci hakkında kritik gelişme! Özel yeni not ve karne sistemi nasıl olacak? 22 Ocak'ta...
KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? 70 puan altında atanan kadrolar…
Son dakika haberi: Corona mutasyon haberleriyle dünya alarmda! Ölümcül yeni corona virüs mutasyonu için detaylar netleşiyor
KPSS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?
Son dakika: Uğur Şahin'den başa dönme açıklaması
Son dakika haberi... Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok! Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak?
Son dakika haberi: 20 yaşındaki oğlunun arkadaşıyla kayıplara karıştı! 4 evlilikten 5 çocuk yaptı altınları alıp kaçtı!
Öykü Çelik skandal sözleriyle ilgili açıklama yaptı! ‘Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?’ demişti…
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanarya’ya hayat öpücüğü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA