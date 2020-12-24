Kanarya’ya hayat öpücüğü

2020'nin son maçı Fenerbahçe için olmazsa olmaz niteliğindeydi. Ancak mücadele Gaziantep mücadelesinin kopyası gibi başladı. Yine gereksiz bir duran top, yine direkten rakibin önüne düşen bir pozisyon ve maça mağlup durumda başlamak...Başakşehir öne geçtikten sonra kısa süreli buhranı Caner ve Novak'ın bölge değişikliği bitirdi. Caner'in ortalarıyla tehlikeli olan Fenerbahçe golü de yine tecrübeli sol kanat oyuncusunun bir ortası sonrası Nazım'la buldu.Maçın kilidini yine bir duran top çözdü. Tisserand'ın golünün ardından Başakşehir mental olarak dağıldı. Önce Rafael ardından Okan Buruk ve son olarak İrfan Can atılınca turuncu-lacivertliler havlu attı. Gustavo ve Mert Hakan skoru belirledi.Fenerbahçe çok kritik bir mücadeleyi iyi oynamadan 3 puanla kapattı. Şimdi bay geçilecek haftanın ardından sakatlar dönecek. Fenerbahçe ocak ayına tam kadro olarak girecek ve 7 lig maçı sarı-lacivertlilerin kaderini belirleyecek.Ligde stresli günler geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve yardımcıları Mehmet Yozgatlı ile Volkan Demirel, Tisserand'ın skoru 2-1'e getiren golünün ardından saha kenarında sevinç yumağı oldular.Fenerbahçe'de ilk golünü atan Nazım Sangare, "Bizim içim çok önemli bir maçtı. Fenerbahçe formasıyla ilk golümü attım, güzel bir his. Ama geçen haftalar bizim için çok kötüydü. O zaman da konuşmadık ve şimdi de konuşma zamanı değil bence. Yolumuza devam etmeli ve daha iyi oynamalıyız.Ben de oynadığım sürece bu büyük camia için en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde Başakşehir'i ilk kez mağlup etti. Bulut'un çalıştırdığı takımlar daha önce Başakşehir'e karşı 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.Fenerbahçe bu sezon geriye düştüğü maçlardan en fazla puan çıkaran takım oldu. Kanarya; Rize, Trabzonspor ve Başakşehir karşısında yenik duruma düşmesine rağmen kazanmayı başardı.Fenerbahçe dün gece aldığı farklı Başakşehir galibiyeti ile ligdeki gol sayısını da 27'ye çıkardı ve en golcü takım oldu.