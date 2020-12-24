Kırmızı öfke!

Karşılaşmada dakikalar 71'i gösterdiğinde Rafael, Thiam'a faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Faulü kendisinin yapmadığı yönünde itirazda bulununca ikinci sarıdan oyundan atıldı. Pozisyona tepki gösteren Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da çift sarı kartla tribüne çıktı. 74. dakikada bu kez Thiam'ın Skrtel'e yaptığı faulde kart isteyen İrfan Can 2. sarıyı görerek oyun dışı kaldı. Turuncu-lacivertliler maçın ardından 4 dakika içinde gelen üç kırmızı kart nedeniyle hakem Bahattin Şimşek'i ağır bir şekilde eleştirdi.



ALLAH KORKUSU VARSA UYUYAMAZ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hakem kararlarına isyan etti. Gustavo'nun ilk yarıda kırmızı kartının verilmediğini söyleyen Gümüşdağ, "Bakın, maç boyu Caner diye oyuncuyu hepimiz izliyoruz, sicilini de biliyoruz, buna rağmen bir kart çıkaramıyor. İrfan Can olunca iki kelime söyleyince kart çıkartıyorlar. Rafael değmiyor bile, değmediği halde 'neden böyle yapıyorsun' diyor, kart veriyor. İnanılmaz bir şey. Hakem Bahattin Bey, maalesef kariyeri de gösteriyor ki, bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil. Ezildi, kaldıramadı, hakaretler ediliyor ama dokunamıyor. Ben hakemin bu gece (dün gece) uyuyabileceğini sanmıyorum. Biraz Allah korkusu varsa gece uyuyamaz" şeklinde konuştu.







GUSTAVO'NUN BU HAREKETİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Maçın 12. dakikasında Gustavo, topa kayarak müdahale ederken Hasan Ali'nin ayağına taban girdi. Brezilyalı orta sahaya sarı kart gösteren hakem Bahattin Şimşek VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra oyunu devam ettirdi. Sosyal medyada ise Gustavo'nun müdahalesi büyük tartışma yarattı. Hakemin F.Bahçeli oyuncuya kırmızı kart göstermesi gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.