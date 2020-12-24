Lider Alanyaspor kan kaybediyor

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor, Denizli deplasmanında bıraktığı 3 puanın ardından dün de sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İki maçta kaybettiği 5 puana rağmen en yakın takipçisi Galatasaray'ın halen 1 puan önünde olan Akdeniz ekibinde Bakasetas da cezalı duruma düştü. İlk yarıdaAlanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Yeni Malatyaspor iki önemli pozisyonda Marafona'yı geçemedikten sonrave skoru eşitledi: 1-1. 90 dakika bu sonuçla biterken, konuk ekip yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.Alanyaspor'un dün bir kaybı da Bakasetas oldu. Tecrübeli oyuncu, Acquah'a yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bakasetas, pazar günü deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.