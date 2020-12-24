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Lider kan kaybediyor

Beşiktaş galibiyetinden sonra ’ye yenilen turuncu-yeşilliler, dün de sahasında ile 1-1 berabere kaldı ama liderliğini korudu

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Lider Alanyaspor kan kaybediyor
Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor, Denizli deplasmanında bıraktığı 3 puanın ardından dün de sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İki maçta kaybettiği 5 puana rağmen en yakın takipçisi Galatasaray'ın halen 1 puan önünde olan Akdeniz ekibinde Bakasetas da cezalı duruma düştü. İlk yarıda Efecan'ın pasında Babacar mükemmel bir vuruşla Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Yeni Malatyaspor iki önemli pozisyonda Marafona'yı geçemedikten sonra 60'ıncı dakikada Adem Büyük sahneye çıktı ve skoru eşitledi: 1-1. 90 dakika bu sonuçla biterken, konuk ekip yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

KABATASLAK CEZALI
Alanyaspor'un dün bir kaybı da Bakasetas oldu. Tecrübeli oyuncu, Acquah'a yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bakasetas, pazar günü deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Lider Alanyaspor kan kaybediyor
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