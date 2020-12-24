Marcao'ya 1 maç men!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'ya 1 resmi müsabakadan men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçta, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Marcao'ya 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçın kadrosunda yer almayan Marcao, böylece cezasını tamamlamış oldu.

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SÜLEYMAN HURMA'YA 150 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Aynı müsabakada hakeme yönelik hareketi nedeniyle Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 150 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Hurma'ya ayrıca, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı 4 bin 500 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

Fatih Karagümrük'ün ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 lira, protokol tribünü ve yedek kulübesi arkasında bulunan tribünlerde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle 24 bin lira olmak üzere toplamda 34 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

PFDK'nin Fatih Karagümrük Kulübü İkinci Başkanı Serkan Hurma'ya da maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı 4 bin 500 lira para cezası verdiği belirtildi.

GÖKHAN ALTIPARMAK'A 2 MAÇ CEZA

Gençlerbirliği oyuncusu Gökhan Altıparmak'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası veren kurulun, Yukatel Denizlispor'a da takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 12 bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

Denizlispor Kulübü Başkan Ali Çetin ile yönetici Levent Çaputçu'ya maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle 4 bin 500'er lira para cezası verildiği aktarıldı.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'e Fraport TAV Antalyaspor müsabakasından sonra sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 15 bin lira, kulübün yardımcı antrenörü Selçuk Erdoğan'a ise maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle 900 lira para cezası verildiği belirtildi.

Trabzonspor'a ise Çaykur Rizespor maçında protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.