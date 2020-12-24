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'a Almanya'dan 2 talip çıktı

'nin genç yıldız adayı , Avrupa kulüplerinin radarında. 17 yaşındaki futbolcu birçok kulüp tarafından yakından izleniyor. Ömer Faruk'a son olarak ekipleri talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 20:16 Son Güncelleme: 24.12.2020 20:44 ABONE OL
Ömer Faruk Beyaz'a Almanya'dan 2 talip çıktı

Ocak ayı dönemine az bir zaman kala çalışmalarına hız veren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Ömer Faruk Beyaz'a Almanya'dan 2 talip çıktı

Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katacağı isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da vedalaşması gündemde...

Ömer Faruk Beyaz'a Almanya'dan 2 talip çıktı

Özellikle sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişerek, yetenekleri ve performansıyla dev kulüpleri peşine takan 17 yaşındaki genç yıldız için yeni gelişmeler gündemde.

Ömer Faruk Beyaz'a Almanya'dan 2 talip çıktı

Genç oyuncu için takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin çıkması üzerine geçtiğimiz günlerde Sportif Direktörü Emre Belözoğlu konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

Ömer Faruk Beyaz'a Almanya'dan 2 talip çıktı

Belözoğlu yaptığı açıklamada genç futbolcunun menajeriyle iki kez görüştüğünü ifade etmişti.

Ömer Faruk Beyaz'a Almanya'dan 2 talip çıktı

Avrupa'dan birçok takımın listesinde olduğu ileri sürülen Ömer'in imzayı attıktan sonra oynayabileceği bir kulübe kiralanabileceği de gelen bilgiler arasındaydı.

Ömer Faruk Beyaz'a Almanya'dan 2 talip çıktı

Genç yıldız için son olarak Bundesliga iddiası ortaya çıktı.

Ömer Faruk Beyaz'a Almanya'dan 2 talip çıktı

Edinilen bilgiye göre; ve , genç orta saha için harekete geçti. İki ezeli rakipten Dortmund'un elinin daha güçlü olduğu iddia ediliyor.

Ömer Faruk Beyaz'a Almanya'dan 2 talip çıktı

Bu sezon ile 3 resmi maça çıkan da Bundesliga'ya gitmek istediği öğrenildi.

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Ömer Faruk Beyaz'a Almanya'dan 2 talip çıktı
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