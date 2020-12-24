Sergen Yalçın: VAR niye var?

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kolay bir karşılaşma olmadığını belirten 48 yaşındaki teknik adam, "İyi oyun olmadı ama kazanmak önemliydi" dedi.

"Kolay maç değildi, zor bir maçtı. Ankaragücü iyi mücadele ediyor, savaşıyor, agresifler. İyi oynuyorlar. Soğuk bir Ankara akşamında alınan 3 puan bizim için çok sevindirici. Rakiplerimizin kazandığı haftada 3 puanla arılıp, öndeki grubun içinde olmamız gerekiyordu. Bu açıdan değerliydi galibiyet. Duran toptan gol attık. Devre arasında mutlaka duran toptan atmamız gerekiyor dedim. Duran toplarda çok tehlikeli takımız. Bugün oldu." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü 0-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Sergen Yalçın, Cyle Larin'in faul gerekçesiyle iptal edilen golü için tepki gösteridi.

"Larin'in attığı golde, daha kafayı vurmadan düdük çaldı. Pozisyon faul mü, değil mi bilmiyorum. Görmem lazım. Bana hakem erken düdük çaldı gibi geldi. Düdük çalınca VAR'a da gidemiyor. Golü ver, ondan sonra faulse VAR versin faul. VAR niye var? VAR'dan faul derlerse gider bakar, iptal edersin. Çok kolay düdük. VAR'dan seyret, yine ver. Niye düdük çalıyorsun, VAR var. Gel seyret derlerse gider seyredersin. Anlam veremedim. Benim tepkim VAR ile ilgili. VAR bunun için var. Bekle orayı. VAR'dan sezon başından beri lehimize pozisyon yok.

Sitemimi belirtiyorum, TFF bana sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriyor. Var mı sportmenliğe aykırı bir söz? Alanya maçından sonra Türk futbolunun içinde olduğu durumu anlattım, sonra neler oldu."