Sergen Yalçın'dan rotasyon vurgusu!

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'ne konuk oluyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, "Biz takımda as-yedek ayrımı yapmadık. Önümüzde zor bir periyot var. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Farklı oyuncuları kullanmak bundan sonra da olacak. Bugün 2 tane farklı oyuncu ile başlıyoruz. Bundan sonra 3-4 oyuncu, hatta 5 oyuncu rotasyona dahil olabilir. İyi oynayıp, zirveyle aramızdaki farkı kapatmak istiyoruz. Oyunun bölümlerinde her türlü varyasyonu yapan bir takım olmak istiyoruz. Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. 10-15 dakikalık bölümlerde oyunlar değişebiliyor. Bugün iyi oyun oynayıp 3 puan almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.