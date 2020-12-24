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Son dakika: 'in cezasını açıkladı!

Son dakika haberi... maçındaki olaylar nedeniyle ’na () sevk edilen Teknik Direktörü , 5 maç men cezası aldı. Deneyimli teknik adam, 3 maddeden dolayı PFDK'ya sevk edilmişti.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 18:28 Son Güncelleme: 24.12.2020 19:07 ABONE OL
Son dakika: PFDK Fatih Terim'in cezasını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Karagümrük maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e toplamda 5 maç men cezası verdi. Kurul ayrıca, sarı-kırmızılı oyuncu Marcao'ya da 1 maç ceza verdi.

Geçtiğimiz günlerde oynana Göztepe maçında takımının başında olamayan Fatih Terim, cezasının onanması durumunda Trabzonspor, Antalyaspor
Konyaspor ve Gençlerbirliği müsabakalarında da cezalı olacak.

Yapılan açıklama şöyle:

"FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, protokol tribünü ve yedek kulübesi arkasında bulunan tribünlerde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 150 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. idarecisi SERKAN HURMA'nın, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Levent Tüzemen Fatih Terim'in cezasını değerlendirdi

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Son dakika: PFDK Fatih Terim'in cezasını açıkladı!
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