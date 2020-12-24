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Sosyal medyada ‘kara gece’ kapışması

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
FENERBAHÇE'NİN, Başakşehir'i 4-1 yendiği ve hakem kararlarının tartışıldığı maçın ardından Galatasaray da topa girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter ve İnstagram'da "Futbolda kapkara gece" mesajıyla birlikte siyah bir görsel koyup, ezeli rakibinin kazandığı maçta hakemleri eleştirdi. F.Bahçe'den de jet cevap geldi: "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"

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Sosyal medyada ‘kara gece’ kapışması
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