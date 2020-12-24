Sosyal medyada ‘kara gece’ kapışması

FENERBAHÇE'NİN, Başakşehir'i 4-1 yendiği ve hakem kararlarının tartışıldığı maçın ardından Galatasaray da topa girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter ve İnstagram'da "Futbolda kapkaragece" mesajıyla birlikte siyah bir görsel koyup, ezeli rakibinin kazandığı maçta hakemleri eleştirdi. F.Bahçe'den de jet cevapgeldi: "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanızaydınlanır!"