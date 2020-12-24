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Takıma dönen Falcao için Cengiz’den flaş sözler

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Takıma dönen Falcao için Cengiz’den flaş sözler
Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da yüz güldüren bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Radamel Falcao antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Başkan Mustafa Cengiz de basın toplantısında Kolombiyalı golcünün durumuyla ilgili konuştu. Falcao'nun haysiyetli bir oyuncu olduğunu belirten Cengiz, "Falcao'nun Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi bilmiyorum, devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir" ifadesini kullandı.

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Takıma dönen Falcao için Cengiz’den flaş sözler
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