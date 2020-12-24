Usta yazardan sert sözler! "Hakemliği bitirlmeli"

Başakşehir'de geçen seneye göre büyük bir düşüş var. Visca sakatlıktan yeni çıktığı için yedek kulübesinde maça başladı. Başakşehir'in Rafael-Visca iş birliğiyle en büyük hücum silahı olan sağ kanat bindirmeleri hiç gündeme gelemedi. Ayrıca Okan Buruk'un önemli bir oyuncu olmasına rağmen fizik açıdan yetersiz olan Chadli'ye görev vermesini de yadırgadım.

