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Usta yazardan sert sözler! "Hakemliği bitirlmeli"

'in 14. haftasında sahasında 'i 4-1 mağlup etti. Maçtaki hakem kararları ise oldukça tartışıldı. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı , karşılaşmanın hakemi ile ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:02 Son Güncelleme: 24.12.2020 10:21 ABONE OL
Usta yazardan sert sözler! Hakemliği bitirlmeli

'nin ligdeki kötü gidişine dün gece zorlu rakip karşısında ciddi kadro sıkıntısı eklenmişti. Bu takım tertibinden iyi ve organize bir futbol beklemek mümkün değildi. Yapılacak tek şey vardı; takım ruhuyla mücadele edip sınırsız enerji harcamak.

Usta yazardan sert sözler! Hakemliği bitirlmeli

F.Bahçeli futbolcular da yapılması gerekenleri sahaya yansıttılar, hem de çok erken yedikleri şok gole rağmen. Belki ilk devre ikinci golü de yiyebilirlerdi ama maçtan kopmadılar ve devre biterken skoru dengelediler.

Usta yazardan sert sözler! Hakemliği bitirlmeli

İkinci devrede yine daha etkiliydi. Önemli de bir fırsat kaçırdılar. Sonrasında karambol sonucu skor avantajını yakaladı. Bundan sonra da işler kolay gitmeyecekti ama arka arkaya iki kırmızı kart Fenerbahçe için galibiyetin müjdesiydi.

Usta yazardan sert sözler! Hakemliği bitirlmeli

'de geçen seneye göre büyük bir düşüş var. Visca sakatlıktan yeni çıktığı için yedek kulübesinde maça başladı. Başakşehir'in Rafael-Visca iş birliğiyle en büyük hücum silahı olan sağ kanat bindirmeleri hiç gündeme gelemedi. Ayrıca 'un önemli bir oyuncu olmasına rağmen fizik açıdan yetersiz olan Chadli'ye görev vermesini de yadırgadım.

Usta yazardan sert sözler! Hakemliği bitirlmeli

Hakem Bahattin Şimşek eğer dün geceki yönetimini bir Avrupa kupası maçında yapsaydı ertesi gün lisansını yırtarlardı.

Usta yazardan sert sözler! Hakemliği bitirlmeli

İlk yarıda Gustavo'nun rakibine yaptığı hareket net kırmızıydı, sarı çıkardı. Doğal olarak VAR izlemeye çağırdı, geldi bir dakika defalarca izledi.

Usta yazardan sert sözler! Hakemliği bitirlmeli

Beyninden geçenleri söyleyeyim; 'Kötü gidişi durdurmak isteyen bir büyük takım yenik durumda ve daha maçın 14. dakikası. Aman ben bunu yapmayayım da başıma iş almayım, sarıda kalayım.'

Usta yazardan sert sözler! Hakemliği bitirlmeli

İkinci yarının en kritik anında Skrtel'in yaptığı harekette şaşırıp Rafael'e kart çıkarınca, onun sinirlenip topa vurmasıyla kırmızı çıkardı.

Usta yazardan sert sözler! Hakemliği bitirlmeli

Sonra yine bir net faulde 'devam' deyince itiraz eden İrfan Can'ı da ikinci sarıdan oyundan attı.

Usta yazardan sert sözler! Hakemliği bitirlmeli

Gerçekten çok üzücü bir hakem tablosu.

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Usta yazardan sert sözler! "Hakemliği bitirlmeli"
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