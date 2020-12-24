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'dan duygusal paylaşımı!

1'de lider konumda bulunan Lille, dün gece oynanan maçta Montpellier'i 3-2 mağlup etti. Lille'e galibiyeti getiren gol Yusuf-Burak iş birliği ile gelirken, maçın ardından milli yıldızımızdan duygusal bir paylaşım geldi. Yusf, 'le birlikte fotoğrafının yer aldığı bir tişörtü hesabından paylaşarak, "Biz oldukça sen de hep yaşayacaksın Dedem. Ama şimdilik… Hoşça kal…" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:59 Son Güncelleme: 24.12.2020 14:00 ABONE OL
Yusuf Yazıcı'dan duygusal paylaşımı!

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer'i unutmadı.

Milli futbolcu, takımının Montpellier'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından formasının altına giydiği Özkan Sümer'le birlikte fotoğrafının yer aldığı bir tişörtü sosyal medya hesabından paylaştı.

"BU BİR VEDA DEĞİL..."

Yusuf Yazıcı, paylaşımında, "Bu bir veda değil. Bu, çelimsiz bir çocuğun hayallerini büyüten, ona "Sen de yapabilirsin" dedirten gerçek bir futbol filozofuna bir saygı duruşu. Biz oldukça sen de hep yaşayacaksın Dedem. Ama şimdilik… Hoşça kal…" ifadesini kullandı.

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Yusuf Yazıcı'dan duygusal paylaşımı!
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