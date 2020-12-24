Yusuf Yazıcı'dan duygusal paylaşımı!

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer'i unutmadı.

Milli futbolcu, takımının Montpellier'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından formasının altına giydiği Özkan Sümer'le birlikte fotoğrafının yer aldığı bir tişörtü sosyal medya hesabından paylaştı.

"BU BİR VEDA DEĞİL..."

Yusuf Yazıcı, paylaşımında, "Bu bir veda değil. Bu, çelimsiz bir çocuğun hayallerini büyüten, ona "Sen de yapabilirsin" dedirten gerçek bir futbol filozofuna bir saygı duruşu. Biz oldukça sen de hep yaşayacaksın Dedem. Ama şimdilik… Hoşça kal…" ifadesini kullandı.