5 maç ceza aldı derbide sahada

Karagümrük maçında hakeme, "Sen hakem misin Mustafa Öğretmenoğlu, bekçi bile olamazsın" deyince kırmızı kart gören, maç sonrası da yasak olmasına rağmen sahaya indiği için PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası belli oldu. Disiplin Kurulu, tecrübeli çalıştırıcıya 5 maç men ve toplamda 55 bin 500 TL para cezası verdi. Tedbirli sevk edildiği için Göztepe maçında takımının başında yer almayan Terim, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği karşılaşmalarında da kulübede olmayacak.Karagümrük maçının sonunda rakibini ittiği için kırmızı gören G.Saray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao'ya da bir maç men ve 13 bin TL para cezası çıktı.Galatasaray Kulübü ve Fatih Terim, PFDK'nın verdiği 5 maçlık cezanın ardından karara itiraz edecek. Terim, Tahkim Kurulu'ndan duruşmalı savunma talebinde bulunacak.Göztepe 3-1 (Takımın başında yer almadı)Trabzonspor (D)AntalyasporKonyaspor (D)GençlerbirliğiG.Saray, Fatih Terim'e verilen cezaya sert tepki gösterdi. Kulüp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "PFDK'nın teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır. Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Karagümrük-Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır."SABAH yazarı Levent Tüzemen, 20 Aralık'ta hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun 5 Aralık'ta Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından 13 gün sonra Karagümrük- Galatasaray maçını yönettiğini duyurmuştu.