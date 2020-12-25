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Ağaoğlu’nun inancı tam: Avcı ile toparlanacağız

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Ağaoğlu’nun inancı tam: Avcı ile toparlanacağız
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yayınlanan yazısında yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya güvendiklerini belirtti. Ağaoğlu yazısında şu tespitlere yer verdi: "Zor bir yılı geride bıraktık. Yeni yılda inşallah seyircimizle yeniden buluşarak özlenen günlere geri dönmeyi çok istiyorum. Çünkü biz taraftarlarımızla daha güzeliz, daha güçlüyüz. Biz yan yana durduğumuzda birbirimize yetiyoruz. Her ne kadar ilk haftalarda istediğimiz sonuçları alamasak da futbolcularımızın azmi ve yeni hocamız Abdullah Avcı ile birlikte toparlanacağımıza canı gönülden inanıyorum."

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Ağaoğlu’nun inancı tam: Avcı ile toparlanacağız
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