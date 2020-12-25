Ağaoğlu’nun inancı tam: Avcı ile toparlanacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yayınlanan yazısında yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya güvendiklerini belirtti. Ağaoğlu yazısında şu tespitlere yer verdi: "Zor bir yılı geride bıraktık. Yeni yılda inşallah seyircimizle yeniden buluşarak özlenen günlere geri dönmeyi çok istiyorum. Çünkü biz taraftarlarımızla daha güzeliz,daha güçlüyüz. Biz yan yana durduğumuzdabirbirimize yetiyoruz. Her ne kadar ilkhaftalarda istediğimiz sonuçları alamasakda futbolcularımızın azmi ve yeni hocamızAbdullah Avcı ile birlikte toparlanacağımızacanı gönülden inanıyorum."