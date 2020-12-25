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Altay: 3 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında Altay, 'u 3-1 mağlup etti. ekibine galibiyeti getiren golleri , Paixao ve Kappel kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 21:45 ABONE OL
Altay: 3 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında Altay, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri Erhan Çelenk, Paixao ve Kappel kaydetti.

Bu sonuçla 29 puana yükselen Altay, liderliğe yükseldi. Ümreniyespor ise 17 puanda kaldı.

Altay: 3 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Suat Güz, Burak Cansız

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Berkay Sülüngöz, Yılmaz Özeren (Dk. 72 Scuk), Kappel, Erhan Çelenk (Dk. 84 Eren Erdoğan), Özgür Özkaya (Dk. 54 Kadir Yazıcı), Thiam, Regattin, Paixao (Dk. 84 Gnanduillet)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Akabueze (Dk. 82 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu, Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 61 Sow), Okan Derici (Dk. 85 Hüseyin Çolak), Camara

Goller: Dk. 11 Erhan Çelenk, Dk. 23 Paixao (Penaltıdan), Dk. 78 Kappel (Altay), Dk. 17 Okan Derici (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Gomis, Dk. 80 Okan Derici, Dk. 86 Muammer Denizhan Taşkan, Dk. 90+1 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 20 Lokman Gör, Dk. 80 Kadir Yazıcı (Altay)

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Altay: 3 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU
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