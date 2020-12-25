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savunmayı 'Vida'ladı!

Son dakika haberleri... Bu sezon ve Avrupa kupalarında oynadığı 12 maçta 21 gol yiyen Beşiktaş, ligde ve 'nda olmak üzere son 5 maçta ise kalesinde 3 gol gördü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 19:06 ABONE OL
Beşiktaş savunmayı Vida'ladı!

'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek zirve yarışını sürdüren , savunmasını da düzeltmeye başladı. Sezon başından itibaren kötü savunmasıyla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta daha başarılı performans ortaya koymayı başardı.

Beşiktaş savunmayı Vida'ladı!

Bu sezon ve Avrupa kupalarında oynadığı 12 maçta 21 gol yiyen , ligde ve 'nda olmak üzere son 5 maçta ise kalesinde 3 gol gördü.

Beşiktaş savunmayı Vida'ladı!

Kötü savunma yaptığı 12 maçta 1,7 ortalama gol yiyen siyah-beyazlı takım, son 5 maçta ise 0,6 ortalamayla oynadı. , söz konusu 5 karşılaşmadaki başarılı savunmasıyla gol yeme ortalamasını da 1,7'den 1,4'e düşürdü.

Beşiktaş savunmayı Vida'ladı!

Sezonun ilk 12 maçlık bölümünde sadece Yeni Malatyaspor maçında gol yemeyen siyah-beyazlılar, daha iyi savunma yaptığı 5 maçlık bölümde ise Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında olmak üzere bunu 3 defa başardı.

Beşiktaş savunmayı Vida'ladı!

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA KALESİNİ KAPADI!

, uzun bir süre sonra üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı. Bu sezonun 12 maçlık periyodunda üst üste iyi savunma yapamayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.

Beşiktaş savunmayı Vida'ladı!

6 MAÇ SONRA DEPLASMANDA GOL YEMEDİ!

, deplasmanda da 6 maç sonra rakibine gol şansı vermedi. Geçen sezonun son maçında yine Ankara'da Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek dış sahada gol yemeyen siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek bunu yine Başkent'te gerçekleştirdi.

Beşiktaş savunmayı Vida'ladı!

, bu sezon deplasmandaki Trabzonspor (3-1), İttifak Holding Konyaspor (1-4), Yukatel Denizlispor (3-2), Gaziantep FK (1-3), Fenerbahçe (4-3) ve Aytemiz Alanyaspor (1-2) maçlarında gole engel olamadı.

Beşiktaş savunmayı Vida'ladı!

SAVUNMA GOL DE ATMAYA BAŞLADI!

Siyah-beyazlı takımın savunması, gole de katkı yapmaya başladı. 'ın defans oyuncuları son 6 maçta 5 gol attı. Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği derbi maçında stoperde oynayan Necip Uysal ve sonradan oyuna girerek sol bekte görev alan Fabrice N'Sakala gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş savunmayı Vida'ladı!

Siyah-beyazlıların, 'nda Tarsus İdman Yurdu'na 3-1 üstünlük kurduğu karşılaşmada ise sağ bek Valentin Rosier gol atmayı başardı.

Beşiktaş savunmayı Vida'ladı!

'ta savunma adına gole katkı yapan bir diğer oyuncu ise stoper Domagoj Vida oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında şık bir gole imza atan Vida, MKE Ankaragücü karşısında da takımının tek golünü atan oyuncu oldu.

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Beşiktaş savunmayı 'Vida'ladı!
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