Caner krizini Belözoğlu önledi

Fenerbahçe'nin, Başakşehir'i 4-1 yendiği maçta Caner Erkin'in oyundan alındığında gösterdiği tepki dikkat çekti. Caner, dakikalar 88'i gösterdiğinde yerini Cisse'ye bıraktı. Tabelada numarasını görünce sinirlenen Caner Erkin, "Allah'ım sen bana sabır ver" diye söylenerek kulübe yerine direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.Olayı dikkatle takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu da, "Caner nereye gidiyorsun, geri dön" diye seslendi ve koşarak soyunma odasına gitti. Emre, Caner'i ikna edip geri gelmesini sağlarken, tecrübeli futbolcu yeniden sahaya çıksa da yedek kulübesine oturmadı.Caner Erkin, karşılaşmanın kalanını, futbolcuların sahaya çıktığı körüğün bulunduğu noktadan takip etti. Caner'in bu hareketine teknik direktör Bulut ise tepki göstermedi.