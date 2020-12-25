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Değerini 15'e katladı! Yeni sözleşmeyi kaptı

Son dakika haberleri... Galatasaray orta sahasının parlayan ismi değerini 15'e katladı. Performansından son derece memnun olan yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 00:40 Son Güncelleme: 25.12.2020 03:32 ABONE OL
Değerini 15'e katladı! Yeni sözleşmeyi kaptı

Bu sezon 'ın en çok dikkat çeken ismi oldu. Cimbom'a 2019-20 sezonunda olmasına rağmen ilk yılında kendisini gösteremeyen Taylan, bu sezon kadronun değişmezleri arasına girdi.

Değerini 15'e katladı! Yeni sözleşmeyi kaptı

Kiralanması gündeme gelen ancak orta sahaya yapılamayınca 'da kalan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı başarılı futbolla değerini 3 kat artırdı.

Değerini 15'e katladı! Yeni sözleşmeyi kaptı

2017 yılında sadece 200 bin euro değeri bulunan yıldız futbolcunun şu anki değeri tam 3 milyon euro...

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Değerini 15'e katladı! Yeni sözleşmeyi kaptı

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Taylan'ın G.Saray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2.2 milyon Euro alan 25 yaşındaki futbolcu 'ın en az kazanan oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Değerini 15'e katladı! Yeni sözleşmeyi kaptı

ve yönetimi ise genç oyuncunun maaşına teknik heyetten gelecek rapora göre zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

(FOTOMAÇ)

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Değerini 15'e katladı! Yeni sözleşmeyi kaptı
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