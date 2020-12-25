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Falcao temelli döndü!

Trabzon’da kulübede olması beklenen Kolombiyalı golcü, ocak ayında ayrılık fikrine de sıcak bakmıyor

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Süper Lig'de en son 24 Ekim'deki Erzurum deplasmanında G.Saray formasını giyen Radamel Falcao, sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle tam iki ay sahalardan uzak kaldı. Tedavisi nihayet sona eren ve takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun Trabzonspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmesi ve yedek kulübesinde oturması bekleniyor.
İsmi ara transfer dönemi için Inter Miami ile anılan Kolombiyalı golcüyü sarı-kırmızılılar bonservis talep etmeden göndermeye hazır ancak henüz kulübe ulaşmış teklif yok. Sezon başında Inter Miami'ye 'Hayır' diyen Falcao'nun ise düşüncesinde değişiklik olmadığı ortaya çıktı. Bu sezonu Galatasaray formasıyla tamamlamaya karar veren 34 yaşındaki dünya yıldızı, ABD ihtimalini yazın değerlendirmek istiyor. Ocak ayında ligde kritik maçlar oynayacak Galatasaray'da Falcao'nun sergileyeceği performans, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğini belirleyecek.

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Falcao temelli döndü!
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