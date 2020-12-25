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'in planı! ...

'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte maç planını belirledi. Deneyimli teknik adam oynaması halinde Kolombiyalı golcü 'ya önemli bir rol verecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 00:50 Son Güncelleme: 26.12.2020 18:08 ABONE OL
Fatih Terim'in Trabzonspor planı! Radamel Falcao...

Galatasaray Teknik Direktörü , yarın oynanacak maçında bazı sürprizlere hazırlanıyor. Bunlardan en önemlisi de forvette yaşanacak.

Fatih Terim'in Trabzonspor planı! Radamel Falcao...

Terim'in, maçında oyundan alınmasını protesto eden Mbaye Diagne'yi kulübeye çekerek, sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Falcao'yu sahaya sürmek istediği öğrenildi. Falcao için son kararı sağlık ekibi verecek.

Fatih Terim'in Trabzonspor planı! Radamel Falcao...

Eğer bugün olumsuz bir rapor çıkmazsa Terim, maçına Kolombiyalı golcü ile başlamak istiyor.

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Fatih Terim'in Trabzonspor planı! Radamel Falcao...

Başkan , "Falcao haysiyetli ve onurlu bir insan. Kendine çok dikkatli bakıyor. Onun her alanda Galatasaray'a katkı vereceğini inanıyorum" dediği oyuncunun da 'a karşı oynamayı çok istediği ifade edildi.

Fatih Terim'in Trabzonspor planı! Radamel Falcao...

Artık golleriyle konuşulmak isteyen tecrübeli futbolcunun, 'le yaptığı görüşmede karşısında oynamayı çok istediğini dile getirdiği ve "Atacağım gollerle taraftarlara kendimi affettirmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Fatih Terim'in Trabzonspor planı! Radamel Falcao...

62 GÜN SONRA SAHADA OLACAK

, bir sorun yaşanmaz ve karşısında oynarsa 62 gün sonra forması kavuşacak.

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Fatih Terim'in Trabzonspor planı! Radamel Falcao...

24 Ekim'de oynadığı son karşılaşmada BB 'a şık bir gol atan ve o maçın ardından antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı futbolcu, maçları tribünden izlemek zorunda kalmış ve bu da eleştirileri beraberinde getirmişti.

Fatih Terim'in Trabzonspor planı! Radamel Falcao...

AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Sezon başında hamile olan eşini düşünerek Inter Miami'ye 'Hayır' diyen Falcao'nun düşüncesinde değişiklik olmadığı ortaya çıktı. Başkan 'in Falcao için, "Devre arasında kalacak mı, bir şey diyemem. Her şey olabilir" diyerek ayrılık için kapıyı açık bırakmıştı.

Fatih Terim'in Trabzonspor planı! Radamel Falcao...

Sezonu G.Saray formasıyla tamamlamaya kararlı olduğu belirtilen 34 yaşındaki dünya yıldızı, ABD ihtimalini yazın değerlendirmek istediği öğrenildi.

(FOTOMAÇ)

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Fatih Terim'in Trabzonspor planı! Radamel Falcao...
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