Fatih Terim'in Trabzonspor planı! Radamel Falcao...

AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Sezon başında hamile olan eşini düşünerek Inter Miami'ye 'Hayır' diyen Falcao'nun düşüncesinde değişiklik olmadığı ortaya çıktı. Başkan Mustafa Cengiz'in Falcao için, "Devre arasında kalacak mı, bir şey diyemem. Her şey olabilir" diyerek ayrılık için kapıyı açık bırakmıştı.