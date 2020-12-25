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'den yeniden Samuel atağı!

Son dakika transfer haberleri... Sakatlıklarla başı dertte olan Fenerbahçe'de teknik direktörü , asıllı İngiliz kanat Bright Osayi Samuel ile yeniden temasa geçilmesini istedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 00:40 Son Güncelleme: 25.12.2020 03:32 ABONE OL
Fenerbahçe'den yeniden Samuel atağı!

'in ilk yarısında yaşanan sakatlıklar nedeniyle geniş kadroyu tam olarak kullanamayan , ocak ayında kanatlara bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den yeniden Samuel atağı!

Yaz aylarında gündeme gelen ve haziranda ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki Bright Osayi Samuel'in menajeri ile yeniden temasa geçildi.

Fenerbahçe'den yeniden Samuel atağı!

HAZİRANDA SERBEST

asıllı İngiliz oyuncunun Championship'te mücadele eden ile sözleşme uzatmadığı ve tekliflere açık olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'den yeniden Samuel atağı!

İngiliz ekibinin bonservis bedeli istememesi ya da sembolik bir rakama razı olması durumunda Samuel kadroya katılacak.

Fenerbahçe'den yeniden Samuel atağı!

BULUT ONAY VERDİ!

Samuel'in her iki kanatta da oynayabiliyor olması, çalım yeteneği, ikili mücadelelerdeki fizik avantajı ve topu saklamadaki hünerleri tercih nedeni. Samuel 'un da onayladığı bir oyuncu. (TAKVİM)

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Fenerbahçe'den yeniden Samuel atağı!
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