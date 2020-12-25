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ve başkan 'ya sevk edildi

Son dakika haberi: ve başkan , dün kulübün resmi yapılan “Herkes için adalet istiyoruz” başlıklı açıklama nedeniyle 'ya sevk edildi.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 18:00 Son Güncelleme: 25.12.2020 18:23 ABONE OL
Galatasaray ve başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık men cezası sonrası dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA:

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir. Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır. Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Galatasaray ve başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi
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