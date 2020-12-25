Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!

ORTA SAHA DA GELECEK!

Galatasaray yönetimi, Ahmed Musa'nın yanı sıra orta saha transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Etebo'dan memnun olmayan ve Nijeryalı futbolcunun sözleşmesini feshetmeyi düşünen sarı-kırmızılıların, bu bölge için birçok isimle temas halinde olduğu öğrenildi.