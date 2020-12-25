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'ın transferde ilk hedefi !

Son dakika haberleri... Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk hedefini olarak belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 15:32 Son Güncelleme: 25.12.2020 15:37 ABONE OL
Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!

'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye adım adım yaklaşan 'da gözler transfere çevildi. Sarı-kırmızılıların ocak ayında ilk olarak hücum hattını güçlendirmek istediği öğrenildi.

Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!

Teknik direktör , 'nun sık sık sakatlanması ve Mbaye Diagne'nin de istikrarsız performansı nedeniyle hücum hattına mutlaka takcviye yapılmasını istiyor.

Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!

Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren 'da Başkan , geçtiğimiz gün yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde taraftarlara müjdesi verdi.

Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!

Cengiz, yaptığı açıklamada, " yapacağız ve birçok girişimimiz var. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!

Cengiz ile Terim'in geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdiği ve yapılan bu görüşmede transferdeki ilk hedefin belirlendiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!

İLK HEDEF AHMED MUSA
Bu ismin, bonservisi elinde olan olduğu öğrenilirken, 28 yaşındaki yıldızın yanında sürpriz bir ismin daha sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!

HEM FORVET HEM KANAT!
Son olarak 'ın Al Nasr takımında forma giyen Nijeryalı futbolcu, forvet ve kanatlarda görev yapabilme özelliğiyle tam Terim'in aradığı tarzda bir oyuncu.

Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!

Fotomaç'ın haberine göre Avrupa'da daha önce Venlo, CSKA ve Leicester City formalarını giyen Nijeryalı yıldızla eski takımı CSKA'nın da ilgilendiği iddia ediliyor.

Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!

ORTA SAHA DA GELECEK!
yönetimi, 'nın yanı sıra orta saha transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Etebo'dan memnun olmayan ve Nijeryalı futbolcunun sözleşmesini feshetmeyi düşünen sarı-kırmızılıların, bu bölge için birçok isimle temas halinde olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!
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