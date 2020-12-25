Galatasaray'ın transferde ilk hedefi Ahmed Musa!

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye adım adım yaklaşan Galatasaray'da gözler transfere çevildi. Sarı-kırmızılıların ocak ayında ilk olarak hücum hattını güçlendirmek istediği öğrenildi.
Teknik direktör Fatih Terim, Radamel Falcao'nun sık sık sakatlanması ve Mbaye Diagne'nin de istikrarsız performansı nedeniyle hücum hattına mutlaka takcviye yapılmasını istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz gün yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde taraftarlara transfer müjdesi verdi.
Cengiz, yaptığı açıklamada, "Transfer yapacağız ve birçok girişimimiz var. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Cengiz ile Terim'in geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdiği ve yapılan bu görüşmede transferdeki ilk hedefin belirlendiği ortaya çıktı.
İLK HEDEF AHMED MUSA
Bu ismin, bonservisi elinde olan Ahmed Musa olduğu öğrenilirken, 28 yaşındaki yıldızın yanında sürpriz bir ismin daha sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın olduğu belirtildi.
HEM FORVET HEM KANAT!
Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımında forma giyen Nijeryalı futbolcu, forvet ve kanatlarda görev yapabilme özelliğiyle tam Terim'in aradığı tarzda bir oyuncu.
Fotomaç'ın haberine göre Avrupa'da daha önce Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City formalarını giyen Nijeryalı yıldızla eski takımı CSKA'nın da ilgilendiği iddia ediliyor.
ORTA SAHA DA GELECEK!
Galatasaray yönetimi, Ahmed Musa'nın yanı sıra orta saha transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Etebo'dan memnun olmayan ve Nijeryalı futbolcunun sözleşmesini feshetmeyi düşünen sarı-kırmızılıların, bu bölge için birçok isimle temas halinde olduğu öğrenildi.