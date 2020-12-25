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Gennaro Gattuso: Korkmayın ölmüyorum

Sağ gözüne takılan bandajın nedenini açıklayan Napoli , "Bir ay ömrümün kaldığını okudum. Korkmayın, ölmüyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 19:40 Son Güncelleme: 25.12.2020 19:45 ABONE OL
Gennaro Gattuso: Korkmayın ölmüyorum

Serie A ekiplerinden Napoli'nin Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Torino maçının ardından sağ gözüne sarılan bandaj hakkında konuştu.

Gözünde ocular myasthemia olduğunu söyleyen 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Myasthenia var gözümde. 10 yıldır bu yüzden acı çekiyorum. 3. defa nüksetti. Bu sefer güçlüydü ama her şey geçti, gözüm düzeliyor. Çift görüyorum, ayakta kalması zor ancak benim gibi çılgın biri bunu aşabilir. Oyuncularımın beni görünce üzüldüğünü biliyorum" diyen İtalyan teknik adam, "Öleceğimi okudum. 1 aylık ömrüm kalmış. Korkmayın, ölmüyorum. Yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklara mesaj gönderen Gennaro Gattuso, "Aynada iyi gözükmeyen çocuklara bir mesajım var. Hayat güzel ve saklanmadan yüzleşmeniz gerekir. Korkmayın, hayat çok güzel ve yaşamaya değer. Gözüm iyileşecek ve her zamankinden daha yakışıklı döneceğim" şeklinde konuştu.

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Gennaro Gattuso: Korkmayın ölmüyorum
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