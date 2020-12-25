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Kartal’ın gücü Vida

, Ankaragücü deplasmanında Hırvat stoperinin golüyle güldü. Siyah-beyazlı ekip, hücumda beklentilerin çok gerisinde kaldığı karşılaşmayı kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürdü. Larin'in ağlara giden vuruşu faul gerekçesiyle sayılmadı. Ev sahibi takımın 4 net pozisyondan yararlanamaması Beşiktaş adına şanstı

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Kartal’ın gücü Vida
Maçın başından sonuna dek iki takımda yüksek tempo ve hırslı mücadele ortaya koydu. Ev sahibi ekip Beşiktaş'a karşı dirençli bir görüntü sergileyerek maçtan kopmadan hep oyunun içerisinde kaldı. Beşiktaş sertliğe karşı istediği oyunu oynamakta zorlandı.
İlk yarı pozisyon üretiminde sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın bir golü hakemden döndü. Aboubakar'a iki stoperin uyguladığı yakın markaj ve Mensah'ın rakip ceza sahası çevresinde etkisizliği pozisyon zenginliğine engel oldu.
İkinci devre mutlak gole ihtiyacı olan siyah-beyazlı ekip, Vida'nın kafa dokunuşuyla öne geçti. Ankaragücü baskı kurduğu anlarda tehlikeli pozisyonlar buldu. Beşiktaş 1-0'ı koruyarak galip gelirken zirveye biraz daha yakınlaştı. Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta "Sadece hücum oyuncularından değil herkesten gol bekliyorum" açıklamasının ardından Vida'nın galibiyeti getirmesi hocanın görüşüne de değer kazandırdı.



GÖKLERİN HAKİMİ!
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de 26 kez fileleri sarsarken bunların 6'sı kafa golü olarak istatistiklere yansıdı. Siyah-beyazlı ekip, hava topu kazanmada Atalanta ve Deportivo'nun ardından Avrupa'nın en iyi üçüncü takımı unvanını aldı. Kara Kartal, duran toplardan ise dokuzuncu golünü buldu.



KESKİN NİŞANCI
Domagoj Vida, Beşiktaş kariyerinde yüzde 79 şut isabetiyle oynadı. Yıldız futbolcu 14 kez rakip fileleri yoklarken 11'inde ağları sarsmayı başardı. Hırvat stoper, 11'e dönüş yaptığı B.B. Erzurumspor maçında da gol atmıştı. Bu arada Beşiktaş'ın öne geçtiği pozisyonda ofsayt tartışması yaşandı. Ancak VAR hakemlerinin incelemesi sonucu gol geçerli sayıldı.

GHEZZAL: MUTLU VE KALİTELİ BİR TAKIMIZ
Vida'ya attırdığı golle ligde 5 asiste ulaşan Ghezzal, "Benim için önemli olan maçı kazanmak. Zor maçtı. Bir duran topla kazandığımız için mutluyum. Buraya ilk geldiğimden beri görüyorum. Bu takımda mutluluk var, kalite var. Aile gibiyiz. Kenetleniyoruz, birbirimiz için savaşıyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Aile havamız sezon sonuna kadar devam edecek" dedi.

ŞİMDİ SIRA GELDİ ZİRVEYE
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Rosier, takım olarak yakaladıkları çıkışı sürdürerek zirveye yükselmek istediklerini söyledi. Rosier, "Zor bir rakibe karşı oynadık. Alanları iyi kapattılar ama takım olarak iyi işler yaptık. Artık bu ivmeyi devam ettirerek ligin zirvesine yerleşmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Kartal’ın gücü Vida
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