Kartal’ın gücü Vida

başından sonuna dek iki takımda yüksek tempo ve hırslı mücadele ortaya koydu. Ev sahibi ekip Beşiktaş'a karşı dirençli bir görüntü sergileyerek maçtan kopmadan hep oyunun içerisinde kaldı.yarı pozisyon üretiminde sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın bir golü hakemden döndü. Aboubakar'a iki stoperin uyguladığı yakın markaj ve Mensah'ın rakip ceza sahası çevresinde etkisizliği pozisyon zenginliğine engel oldu.devre mutlak gole ihtiyacı olan siyah-beyazlı ekip, Vida'nın kafa dokunuşuyla öne geçti. Ankaragücü baskı kurduğu anlarda tehlikeli pozisyonlar buldu. Beşiktaş 1-0'ı koruyarak galip gelirken zirveye biraz daha yakınlaştı. Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz haftaaçıklamasının ardından Vida'nın galibiyeti getirmesi hocanın görüşüne de değer kazandırdı.Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de 26 kez fileleri sarsarken bunların 6'sı kafa golü olarak istatistiklere yansıdı.Kara Kartal, duran toplardan ise dokuzuncu golünü buldu.Domagoj Vida, Beşiktaş kariyerinde yüzde 79 şut isabetiyle oynadı. Yıldız futbolcu 14 kez rakip fileleri yoklarken 11'inde ağları sarsmayı başardı. Hırvat stoper, 11'e dönüş yaptığı B.B. Erzurumspor maçında da gol atmıştı. Bu arada Beşiktaş'ın öne geçtiği pozisyonda ofsayt tartışması yaşandı. Ancak VAR hakemlerinin incelemesi sonucu gol geçerli sayıldı.Vida'ya attırdığı golle ligde 5 asiste ulaşan Ghezzal, "Benim için önemli olan maçı kazanmak. Zor maçtı. Bir duran topla kazandığımız için mutluyum. Buraya ilk geldiğimden beri görüyorum. Bu takımda mutluluk var, kalite var. Aile gibiyiz.dedi.Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Rosier, takım olarak yakaladıkları çıkışı sürdürerek zirveye yükselmek istediklerini söyledi. Rosier, "Zor bir rakibe karşı oynadık. Alanları iyi kapattılar ama takım olarak iyi işler yaptık. Artık bu ivmeyi devam ettirerek ligin zirvesine yerleşmek istiyoruz" şeklinde konuştu.