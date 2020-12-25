Konyaspor uzatmada güldü

ES Kablo Kayserispor'un galibiyet hasreti İttifak Holding Konyaspor karşısında da sürdü ve sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldıkları maçı 89 ve 90+8'de yediği gollerle 2-1 kaybetti. Son galibiyetini 2 Ekim'de Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek alan Kayserispor bir topunun direkten döndüğü ilk yarıyı uzatma dakikalarında Pedro Henrique'nin ayağından bulduğu penaltı golü ile 1-0 önde kapattı.64'üncü dakikada Lennon'un ikinci sarı karttan atılması ile üstünlük Konyaspor'a geçti.ve Uğur skoru 1-1 yaptı. 90+8'de Guilerme'nin ortasına iyi vuran Jevtovic skoru ilan etti: 1-2. Konyaspor bu galibiyetle A.Gücü ve Sivasspor yenilgilerinin ardından üç puanla tanışmış oldu.