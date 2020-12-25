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uzatmada güldü

İlk yarıyı penaltı golüyle önde kapatan ikinci yarı 10 kişi kaldı. 89’da yine penaltı ile skoru eşitleyen ’a üç puanı getiren gol 90+8’de geldi

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Konyaspor uzatmada güldü
HES Kablo Kayserispor'un galibiyet hasreti İttifak Holding Konyaspor karşısında da sürdü ve sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldıkları maçı 89 ve 90+8'de yediği gollerle 2-1 kaybetti. Son galibiyetini 2 Ekim'de Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek alan Kayserispor bir topunun direkten döndüğü ilk yarıyı uzatma dakikalarında Pedro Henrique'nin ayağından bulduğu penaltı golü ile 1-0 önde kapattı.

KIRMIZI KART YIKTI
64'üncü dakikada Lennon'un ikinci sarı karttan atılması ile üstünlük Konyaspor'a geçti. 89'da kaleci İsmail'in, Hadziahmetovic'e yaptığı hareket sonrası VAR'a giden hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi ve Uğur skoru 1-1 yaptı. 90+8'de Guilerme'nin ortasına iyi vuran Jevtovic skoru ilan etti: 1-2. Konyaspor bu galibiyetle A.Gücü ve Sivasspor yenilgilerinin ardından üç puanla tanışmış oldu.

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Konyaspor uzatmada güldü
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